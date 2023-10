Glucosa alta: la fruta que baja los niveles de azúcar en la sangre

De hecho, un estudio denominado Acute Consumption of Blueberries and Short-Term Blueberry Supplementation Improve Glucose Management and Insulin Levels in Sedentary Subjects, publicado en la revista Nutrients, señala que el consumo de arándanos azules disminuye el riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Del mismo modo, su alto contenido de antocianina mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa.