Glucosa alta: la hierba rica en vitaminas que baja el azúcar en la sangre

La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Esta sustancia se obtiene a través de los alimentos ricos en azúcar que se consumen a diario. En valores apropiados, es un elemento de vital importancia para el cerebro. La insulina, una hormona excretada por el páncreas, controla la glucosa en la sangre permitiendo que la misma entre a las células.

Sin embargo, cuando se abusa del consumo de alimentos o productos cargados de azúcar, la glucosa en la sangre se suele elevar mucho y provoca que la insulina no la logre regular, por esto, se produce lo que se conoce clínicamente como resistencia a la insulina.

Cuando esto se genera, el cuerpo atraviesa por un estado que es denominado prediabetes, el cual, como punto positivo, es reversible, lo único que se requiere es bajar los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, ni no se hace nada para lograr esto, un profesional de la salud termina estableciendo que se padece diabetes como tal.

“La diabetes es una enfermedad crónica, de larga duración, que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, precisan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La visión borrosa es un síntoma de diabetes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La entidad incluye que “con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

La diabetes se clasifica en tres tipos; la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la de tipo gestacional. La primera de ellas, la diabetes tipo 1, se presenta cuando el organismo se ataca así mismo por error, esto por la no producción de insulina.

La segunda de ellas, la diabetes tipo 2, se da cuando el páncreas sí produce insulina, pero el cuerpo no la logra utilizar de forma correcta. Es el tipo más común a nivel mundial. Por su parte, la diabetes gestacional, afecta solamente a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo.

Los principales síntomas de esta enfermedad crónica y metabólica son el aumento de la sed, la fatiga o debilidad, la micción frecuente, el incremento del apetito, las infecciones que van y vienen, las heridas que tardan en sanar, los problemas de visión, entre otras cosas más.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Para prevenir la diabetes es necesario mantener regulados los niveles de la glucosa en la sangre. Hay muchos remedios que ayudan a cumplir este objetivo, pero, sin lugar a dudas, el mejor es el que se prepara con una hierba medicinal en especial, la albahaca.

“La albahaca es una gran aliada para mantener la salud cardiovascular, ya que, además de reducir el colesterol malo, ayuda a combatir la hipertensión y regula el nivel de azúcar en sangre, por lo que es recomendable para la alimentación de personas diabéticas”, afirma la plataforma digital Las Provincias.

Cabe mencionar que un alimento de origen vegetal como la albahaca es rico en vitaminas C, E, K, A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 y B9.

La albahaca contiene propiedades terapéuticas que alivian los malestares del sistema nervioso, como el estrés. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer, es consultar al médico tratante o a un nutricionista, para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, ya que las anteriores recomendaciones de ninguna manera sustituye la asesoría médica.