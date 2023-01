Hábito que reduce el azúcar en la sangre y previene la diabetes

El consumo desmedido de productos cargados de azúcares y tener malos hábitos como el sedentarismo tiene una consecuencia que afecta el organismo y con el paso del tiempo lo deteriora más y más. La diabetes se genera con el paso del tiempo y, actualmente, es una de las enfermedades que más sufren las personas en el mundo.

La diabetes es “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”, explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Añade que con el paso del tiempo una diabetes no controlada daña gravemente distintos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y vasos sanguíneos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), la diabetes afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos. Además, entre el 90 % y 95 % de los casos en adultos corresponden a la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 el cuerpo no puede producir o usar bien la insulina presente.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

La diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa, puesto que no siempre presenta síntomas, aunque esto depende del tipo de diabetes que la persona haya desarrollado y de la etapa de la patología.

Asimismo, la entidad de salud Sanitas señala que “en su fase inicial la diabetes tipo 2 generalmente no produce síntomas y suele ser diagnosticada tras la realización de una analítica clínica rutinaria”. No obstante, hay un momento de la enfermedad en que el organismo comienza “a expresar el hecho de que la glucosa no llegue en cantidades suficientes a las células de los diferentes tejidos y empiece a acumularse en la sangre”, añade.

Para prevenir una enfermedad como la diabetes, además de llevar una alimentación saludable, se deben tener hábitos positivos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, uno de los hábitos que evita la diabetes es dormir bien, dado que, “múltiples estudios han demostrado que los despertares repetidos durante la noche, el sueño insuficiente, el sueño excesivo y el sueño irregular promueven la intolerancia a la glucosa. Además, si una persona tiene prediabetes o diabetes, la falta de sueño empeorará la condición”.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Métodos naturales para prevenir la diabetes tipo 2

El portal Medical News Today recomienda algunos métodos naturales que también tienen el mismo objetivo:

1. Mantener un peso adecuado. “Si una persona con prediabetes tiene exceso de peso corporal, puede ayudar a revertir su prediabetes perdiendo el 5 por ciento de su peso. Elegir alimentos saludables la mayor parte del tiempo puede hacer la diferencia en el control de peso porque la mayoría de estas opciones son naturalmente bajas en calorías”, afirma el portal.

2. Hacer ejercicio con frecuencia. “El ejercicio promueve todos los aspectos de la salud, incluyendo la prevención de la diabetes. Una persona debería intentar hacer al menos 30 minutos de ejercicio los 5 días de la semana. Si una persona no está acostumbrada al ejercicio, debe hablar con un médico para determinar qué actividades son las mejores para ella”.

3. Dejar de fumar. “Los fumadores tienen un riesgo de 30 % a 40 % más alto de diabetes tipo 2 que los no fumadores. Además, cuanto más fuma una persona, mayor es su probabilidad de desarrollar la afección”.

Aunque parecen errores obvios, nunca está de más recordar por qué influyen en el control de los niveles en la sangre. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Controlar la presión arterial alta. “La presión arterial alta es otro factor de riesgo para la diabetes. En un metaanálisis de 2015 se revisaron los registros médicos de más de 4 millones de adultos sanos. Este comparó estos datos con los de estudios que informaron sobre la diabetes de nuevo inicio y la presión arterial alta. El análisis indicó que las personas con presión arterial elevada tienen un mayor riesgo de diabetes”, concluye la plataforma.