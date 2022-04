Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del 25 de abril al 1 de mayo

En el horóscopo del tarot le sale la carta de La Rueda de la Fortuna, para este signo va a ser una semana llena de firma de contactos y cambios positivos de trabajo, se le recomienda ser más discreto con sus éxitos para que no lo llenen de envidias.

Realizarán un examen para la aprobación de una universidad. “No duermas tanto, solo lo necesario para que después no te sientas tan cansado, sales de viaje para visitar a unos familiares, ten cuidado con tu dinero, no prestes a nadie para que no te roben la suerte”.