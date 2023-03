Insomnio terminal; estos son los síntomas de este trastorno

De acuerdo con la Clínica Mayo, el insomnio es un trastorno “frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño” que no solo se refiere a no dormir, sino que también se asocia a despertarse varias horas en la noche y no lograr dormir de nuevo.

Un mal sueño puede ser el inicio de muchos problemas de salud como la diabetes o la presión arterial. Asimismo, se pueden ver afectadas la memoria y la concentración. Incluso el centro especializado asegura que dormir mal puede ser el inicio de depresión y ansiedad.

Por tanto, quienes no tienen una buena calidad de sueño suelen sentir fatiga y desaliento porque el insomnio “mina” la energía, -asegura la Clínica-, afectando el trabajo y la salud. Por esto, sugiere dormir entre 7 a 8 horas por noche, según la edad.

Factores que influyen en el sueño

Los siguientes factores pueden ser las posibles causas de insomnio, sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud, para determinar cuál es el problema directo.

Estrés: según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, “es un sentimiento de tensión física o emocional” como consecuencia de una frustración o por una situación que produce nerviosismo.

Es de mencionar que la entidad americana señala que el estrés puede ser positivo cuando colabora con el cumplimiento de un objetivo, o quizá, para evitar algún peligro. Sin embargo, cuando este sentimiento permanece es perjudicial para la salud.

El estrés puede provocar insomnio. - Foto: Getty Images

Siesta: aunque no es la única actividad que puede dañar el sueño continuo, si es una de las principales que incide en el insomnio. Sumado a esto, se encuentran el uso de computadores, televisores y todos los dispositivos que se usan antes de dormir.

Mala alimentación en la noche: no saber consumir alimentos ligeros durante la noche induce a reflujo gástrico, indigestión y otros trastornos digestivos que impiden dormir tranquilamente.

Cabe mencionar que no se puede recuperar el sueño perdido, 65yMás.com cita a la Clínica Somno, que asegura que los efectos negativos que causan las horas no dormidas en el organismo son irreversibles, porque este tiempo no es recuperado por más de que se haga un esfuerzo.

El insomnio es la dificultad de conciliar el sueño. - Foto: Getty Images

La Clínica Mayo, a través del doctor Eric J. Olson asegura que la falta de sueño puede traer complicaciones sobre el sistema inmunitario, mencionando que algunos estudios aseguran que la mala calidad del mismo, incrementa el riesgo de algunas afecciones.

Explica, además, que las citocinas o las proteínas que el cuerpo libera cuando duerme son usadas para combatir una inflamación o una infección, por lo que la falta de sueño, reduce su producción, aumentando la posibilidad del desarrollo de enfermedades.

Por tal razón, hay un insomnio poco conocido que afecta el organismo, ¿de qué se trata y cuáles son sus síntomas?

El sueño se puede ver afectado al estar en contacto con pantallas antes de dormir. - Foto: Getty Images

Insomnio terminal

El portal Psiquiatria.com, puntualiza que el insomnio terminal se debe a la dificultad que tiene una persona en conciliar el sueño como normalmente lo hace. Relacionado con depresiones profundas, considerado este como un trastorno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, Elsevier en un artículo escrito por Marián Carretero Colomera, lo define como el tipo de sueño que inicia sin dificultad, pero que se interrumpe rápidamente sin poder conciliarlo, atribuyendo cada caso como particular, puesto que influye la edad y otras características de la persona.

Por parte, Mente a Mente señala que el despertar precoz -como también se le conoce- consiste en levantarse antes de tiempo, es decir, previamente a un despertador ya configurado.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, no dormir lo suficiente o las horas adecuadas causa cansancio fatiga, perjudicando la calidad de vida.