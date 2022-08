Jengibre: así se puede consumir para reducir grasa abdominal y perder peso

Bajar de peso es el objetivo que muchas personas buscan hacer por salud o por estética, pero los expertos aconsejan que este debe ser un proceso con una alimentación saludable y la práctica de actividades deportivas de forma regular.

En este proceso hay alimentos que aportan propiedades y nutrientes que ayudan a eliminar la grasa, uno de ellos es el jengibre, que se puede tomar como un complemento, siempre y cuando este sea autorizado por el especialista en salud para incluirlo en la dieta.

El jengibre es una raíz que tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas científicamente comprobadas. Por esta razón, es un alimento que muchas personas lo consumen con regularidad.

Expertos señalan que el jengibre también ayuda a mejorar el metabolismo y los procesos digestivos que genera una correcta eliminación de las grasas.

Un estudio publicado en The Annals of the New York Academy of Sciences, que evaluó las funciones del jengibre en el síndrome metabólico, encontró luego de las investigaciones, que “el gingerol sería el responsable de causar ciertos efectos”, así lo detalla el portal especializado Mejor con salud.

Los expertos señalas que el gingerol es el responsable del sabor picante de esta especia y, a su vez, tiene efectos antioxidantes y, en cierta forma, analgésicos. Además, el jengibre también funciona como diurético, el cual ayuda a desinflamar el abdomen y eliminar los líquidos retenidos. “Esto sería lo que podría dar la sensación de que tiene un ‘efecto adelgazante’”.

Los expertos recuerdan que bajar de peso debe incluir tener hábitos saludables de alimentación y la práctica de actividad física para quemar grasa, pues el solo consumo de jengibre no tiene la fórmula milagrosa para perder esos kilos de más.

En el portal Tua Saúde indican que el exceso de peso crea un estado inflamatorio crónico en el organismo, esto se debe por la acumulación de lípidos en el tejido adiposo.

El jengibre posee compuestos bioactivos que, de acuerdo a estudios, estos pueden ayudar a inhibir el aumento de peso, también favorece la eliminación de las grasas a través de las heces, “mejora la digestión y la metabolización de los nutrientes, además de disminuir la grasa acumulada en el hígado y a nivel corporal”, lo que aumenta el gasto energético.

Expertos aconsejan el consumo de un vaso de agua de jengibre en ayunas y por lo menos dos vasos (500 ml) a lo largo del día para favorecer la pérdida de peso. Los efectos del jengibre se pueden potenciar al añadir otros ingredientes como el limón, la berenjena, la canela, la menta o el pepino.

Té de jengibre con limón

Ingredientes

Miel (opcional).

El jugo de ½ limón.

1 taza de agua (250 ml).

1 trozo de raíz de jengibre.

Preparación

Primero hay que poner a calentar la taza de agua y, justo antes de que comience a hervir, agregar el trozo de raíz de jengibre.

Dejarlo a fuego mínimo durante un par de minutos, retíralo y agregar el jugo de limón.

Revolver bien y, si se desea, se puede añadir un poco de miel para endulzar.

Consumir una taza antes de las comidas principales.

El jengibre también se utiliza para otros beneficios del organismo:

Actuar como antiinflamatorio.

Mejorar la respiración y aliviar síntomas de tos y falta de aire.

Prevenir náuseas y vómitos.

Combatir la acidez y gases intestinales.

Aliviar el dolor causado por la artritis.

Para el tratamiento del dolor en las articulaciones, los expertos aconsejan que el jengibre se puede utilizar en forma de té o como compresas tibias que se pueden aplicar directamente en la zona afectada.