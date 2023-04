La bebida que aumenta el riesgo de cáncer colorrectal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los tipos de cáncer más comunes son el de pulmón, mama, próstata y colon, que cobraron la vida de casi 10 millones de personas en el 2020. Los factores de riesgo que principalmente inciden en el desarrollo de cáncer es el consumo de tabaco, de alcohol, inactividad física y un plan de alimentación deficiente.

“El cáncer se produce cuando células normales se transforman en células tumorales a través de un proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno”, menciona la organización.

Según explica, cuando hay una detección temprana de cáncer, el incremento de posibilidades de supervivencia aumenta. “Si la enfermedad se detecta pronto y no se retrasa la atención, se puede mejorar significativamente la vida de los enfermos oncológicos”, agrega.

Por su parte, la American Cancer Society señala que el cáncer colorrectal es uno de los más diagnosticados tanto en hombres como en mujeres en los Estados Unidos, donde hay un reporte de 106.970 casos nuevos de cáncer de colon y 46.050 de recto.

La carne roja y su relación con el cáncer colorrectal

De acuerdo con un comunicado de prensa del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS, señala que el consumo de carne roja se ve altamente relacionado con el cáncer colorrectal, de páncreas y de próstata.

El grupo de 22 científicos señaló que “el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2A), basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno”, se puede leer en el boletín publicado el 26 de octubre de 2015.

No solo esto, la carne procesada también tiene efectos negativos sobre el cuerpo como el jamón, las salchichas, el salchichón, mismo que hace parte del grupo de las carnes transformadas que, tal y como lo precisa la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS al Código Europeo contra el Cáncer, se debe evitar su consumo porque también mantiene el riesgo de cáncer colorrectal, porque no tiene un aporte nutritivo significativo.

Un artículo de Mejor con Salud, escrito por Daniela Echeverri, revisado por el médico, Nelton Abdon Ramos, asegura que la ingesta de embutidos es predilecto en muchas regiones del mundo, por su sabor y precio económico.

Usualmente, estos alimentos son fabricados con “sobras de animales ricos en grasa”, afirma, incluso, tienen químicos agregados, con azúcares, colorantes y otros ingredientes que pretenden darle una apariencia fresca al embutido, y en este caso al salchichón, considerado nocivo para la salud.

“Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%”, añade la OMS.

No obstante, la carne roja y sus derivados no son los únicos alimentos que se ven asociados con esta enfermedad del colon. Un estudio de Jin Hee Hur, del departamento de Nutrición de Harvard TH Chan School of Public Health, asegura que el consumo de cierto tipo de bebidas incide en el desarrollo de cáncer de colon, ¿cuáles?

Bebidas y su relación con el cáncer

El artículo científico publicado por British Medical Journal (BMJ) señala que el consumo de bebidas azucaradas incrementa el riesgo de cáncer colorrectal en mujeres.

Esto lo afirma tras la investigación en el Nurses’ Health Study II de 1991 a 2015, donde 95.464 mujeres aseguraron, a través de cuestionarios cada 4 años, el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos, concluyendo que quienes consumen dos refrescos en el día aumentan el riesgo de cáncer más que las que beben uno a la semana, confirma 65yMás.com.