La dieta diseñada por Harvard para bajar los triglicéridos altos

La grasa más común presente en la sangre se denomina triglicéridos; este componente proviene de algunos alimentos que se consumen de manera frecuente en algunos hogares: la mantequilla, aceites y otros tipos de grasas.

Estas calorías son consumidas por la persona, pero el cuerpo no hace uso de ellas de inmediato; por eso, cuando se consumen alimentos que contiene grasas elevadas, estas se acumulan de manera desmesurada en el torrente sanguíneo, causando complicaciones en la salud, según menciona y explica el portal de salud y medicina MedlinePlus.

Según explica el portal especializado en temas de salud, hay algunas malas prácticas o enfermedades que aumentan el riesgo de que se padezca o desencadene esta enfermedad:

Comer regularmente más calorías de las que se queman, especialmente si se ingieren cantidades desbordadas de azúcar.

Tener sobrepeso u obesidad.

Fumar.

Consumo desmedido de bebidas alcohólicas.

El consumo de ciertos medicamentos.

Algunos trastornos genéticos.

Enfermedades de la tiroides (hipotiroidismo, hipertiroidismo).

Diabetes tipo 2, mal controlada.

Enfermedades del hígado o renales.

Un reciente estudio de la Universidad de Harvard menciona algunos alimentos que mejoran las condiciones, físicas, cardíacas y digestivas de la persona que las consume.

Es importante destacar que los pacientes que tienen sus niveles de triglicéridos elevados deben llevar un, estricto, plan de alimentación que les permita disminuir esa grasa excesiva presente en el torrente sanguíneo; la dieta debe ser dada por un profesional de la salud, además, esta debe ir acompañada de la práctica de actividad física acorde para la edad y condiciones de cada paciente.

El estudio enfatiza que no hay que hacer grandes inversiones para alimentarse bien; además, destaca que esta es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de enfermedades e incluso si se desarrollan por estrés o efectos hereditarios, una buena alimentación permitirá sobrellevar la enfermedad de una mejor manera, en dado caso, de contraerla.

Los triglicéridos altos pueden provocar un ataque al corazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Harvard sugiere aumentar el consumo de los siguientes alimentos: habas, lentejas, frijoles, garbanzos, arvejas y soya.

Un artículo publicado en JAMA, (Journal of the American Medical Association) y el American Journal of Hypertension) “menciona también que consumiendo, de manera moderada, algunos productos cárnicos como: cordero, cabrito pescado y algunos derivados lácteos es posible reducir la presión arterial y por ende, evitar que el colesterol se eleve de manera desmedida en la sangre”.

En medio de la investigación se dio a conocer que los pacientes con sobrepeso y que, de manera frecuente, consumen alimentos ricos en grasas saturadas o trans son más propensos a padecer de enfermedades que afectan sus huesos, ya que estos suelen debilitarse a causa de la presencia desmedida de grasa en el cuerpo. Por eso, una persona que debe visitar al cardiólogo con frecuencia debe visitar a un ortopedista para que valore el estado de salud de sus huesos.

Quienes y cada cuanto deben medir sus niveles de triglicéridos

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) recomienda que los pacientes mayores de 20 años se realicen pruebas, que midan los niveles de esta grasa, cada 4 a 6 años; el profesional de la salud puede solicitar exámenes antes de este tiempo debido a las condiciones o riesgo que puede tener cada persona de desencadenar la enfermedad. La entidad sugiere que los niños entre los 9 y 11 años se hagan la prueba una vez entre este periodo de tiempo y una vez entre los 17 y 21 años.