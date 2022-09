La doctora Alexandra Rada llega a Semana Play en EstéticaMENTE

La doctora Alexandra Rada cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina estética. Su objetivo es proporcionar tratamientos estéticos personalizados basados en el bienestar físico, emocional y espiritual de cada paciente. Bajo este propósito, Alexandra y su esposo Sergio Rada dirigen su propia IPS, que cuenta con sedes en diferentes ciudades de Colombia y se ha caracterizado por ser pionera en tratamientos estéticos de rejuvenecimiento facial y pérdida de peso.

Con esta trayectoria y conocimiento especializado, la Dra. Rada llega a Semana Play para dirigir el programa EstéticaMENTE. En videos semanales, ella compartirá sus consejos basados en la ciencia, para mejorar la calidad de vida y la salud física y así potenciar la belleza de cada persona.

Previo al lanzamiento de su programa, SEMANA tuvo la oportunidad de conversar con Alexandra sobre este nuevo espacio de video:

SEMANA: ¿Cuál es el objetivo de EstéticaMENTE?

Alexandra Rada (A. R.): Lo ideal es poder enseñar a todo el mundo la forma correcta de hacer las cosas, desde lo básico –que es alimentarse–, pero con el porqué. Porque normalmente uno va a donde el médico, al nutricionista, al internista y le dicen a uno que tiene que comer bien, que tiene que comer sano, tener un estilo de vida saludable; pero no sabemos lo que es un estilo de vida saludable.

Entonces, el objetivo es que se eduquen, definitivamente nos morimos por desconocimiento. Cuando a un paciente tú le enseñas algo que no conocía, es como si un mundo nuevo se abriera frente a sus ojos porque empiezan a investigar, empiezan a darse una nueva oportunidad de estar mejor de amarse y de verse mejor.

SEMANA: ¿Qué temas van a poder encontrar los lectores de SEMANA en este programa?

A. R.: Vamos a hablar de estilo de vida, de bienestar, de nutrición, de cuidados básicos y de cómo volver a lo natural, volver a la base fundamental del ser humano; del amor propio y la autoestima.

Lo ideal es enseñarles a todos la causa de cada cosa, darles el punto de vista médico –que es el que me compete, ya que soy médica estética especialista–, pero yo quiero ir más allá. Vamos a ver todas las caras de la moneda, para que las personas tengan criterio y que tengan conocimiento a la hora de escoger tratamientos.

SEMANA: En su opinión, ¿qué es la belleza y cómo se puede aumentar?

A. R.: Para mí, la belleza es lo que tú ves cuando ves la naturaleza. La belleza es cuando te miras a un espejo y ves que hay una creación perfecta; la belleza es todo lo bueno que uno quiere encontrar en los demás. No tiene que ver solo con algo físico.

Para aumentarla, primero hay que conocerse. Si no nos conocemos, si no entendemos la forma correcta de cuidarnos, de amarnos, nunca podremos encontrar una armonía. No somos un modelo de belleza, somos una armonía y, cuando todo funciona bien, es cuando el reloj puede dar la hora; si hay algo que falla, el reloj se detiene; lo mismo pasa en nuestro cuerpo.

SEMANA: ¿Cuál es el mayor error de las personas al acercarse a los procedimientos estéticos?

A. R.: Creer que cuando hay un corazón triste, un cambio estético lo sana y ese no es el frente de batalla, primero se sanan los corazones. Porque con un corazón triste, por más que tú te hagas nunca te vas a ver cómo quieres verte. Entonces, sanamos y al ir sanando los tratamientos médicos estéticos hacen que ese proceso de sanación sea mucho más rápido, pero no puedes esperar que con un cambio estético transformes tu vida.

SEMANA: Una última invitación para los lectores de SEMANA…

A. R.: Aquí estamos prestos a responder preguntas, a enseñar, a cautivar. Conéctense para que sus corazones se abran a amarse, a cuidarse, a entender que vale la pena quererse, que el amor se disfruta y se conoce primero en primera persona. Todo esto va a estar acompañado de una base científica, donde tenemos medicina y donde vamos a enseñar. Entonces, estamos más que felices de estar aquí esperando que sea algo muy bueno para las personas que se conecten.

Conéctese a EstéticaMENTE y descubra todo el conocimiento que la doctora Alexandra Rada va a compartir en videos semanales. En Semana Play, la sección de videos educativos, entretenidos y pensados en su bienestar.