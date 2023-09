La enfermedad silenciosa que se previene comiendo aguacate

Sus propiedades y nutrientes como la vitamina B6, también conocida como piridoxina, ayuda a combatir el cansancio, la depresión, la fragilidad en las uñas y cabello, así como también los síntomas de hipotiroidismo que se elevan cuando no hay suficiente nivel de vitamina, reseñó la plataforma El Cronista . Asimismo, sus compuestos más relevantes son los ácidos grasos insaturados, el potasio, la vitamina E, la vitamina C y la vitamina B.

El hipotiroidismo o tiroides hipoactiva es cuando la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de algunas hormonas cruciales. Durante las primeras etapas es posible que esta enfermedad no cause síntomas notables, sin embargo, el hipotiroidismo que no es tratado a tiempo puede desembocar en diferentes problemas de salud con el tiempo, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca, describe Mayo Clinic.