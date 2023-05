La especia que ayuda a ‘barrer’ el exceso de azúcar en la sangre y reduce el colesterol

El exceso en el consumo de azúcar y los altos niveles de colesterol corresponden a dos condiciones poco saludables para el organismo. Ambos tienen en común el riesgo que representan frente a la aparición de enfermedades de alta complejidad, de ahí la importancia de evitar este tipo de tendencias.

Controlar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre es clave para prevenir posibles complicaciones de salud como la diabetes, enfermedad crónica que con el tiempo genera afectaciones en órganos como los riñones, el corazón, los ojos y las arterias.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este padecimiento es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Una de las mejores formas de evitar estas complicaciones de salud es llevando una dieta saludable, que se debe mezclar con la práctica de actividad física regular.

También se debe evitar el consumo de tabaco y alcohol. La OPS asegura que el sobrepeso y la obesidad, así como la falta de ejercicio, son los principales factores de riesgo para que una persona padezca de diabetes tipo 2.

Por otro lado, cuando las personas tiene niveles elevados de colesterol, se incrementa el riesgo de padecer afecciones cardíacas, como un infarto o un derrame cerebral.

“Con el colesterol alto, es posible que se te formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, estos depósitos crecen y hacen que sea más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias. A veces, esos depósitos pueden romperse de repente y formar un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular”, apuntan los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Canela para la glucosa y colesterol

En este sentido, es de vital importancia mencionar que hay alimentos en especial que, según varios estudios, ayudan a disminuir la glucosa en la sangre. Uno de los más conocidos es la canela, sin embargo, se requieren más investigaciones para constatar sus beneficios contra la diabetes.

“A pesar de los numerosos estudios, aún no es claro si la canela ayuda a disminuir el azúcar en sangre en las personas con diabetes. Algunos estudios han demostrado un beneficio de la especia. Otros no. Los estudios anteriores incluyeron diferentes dosis y tipos de canelas, lo que dificulta comparar los resultados. Es posible que la canela ayude al cuerpo a usar la insulina de manera más eficiente”, afirma el instituto de investigación Mayo Clinic.

Además, un estudio de la Universidad de Agricultura de Peshawar, Pakistán, aseguró que la canela es buena para reducir el colesterol malo y cuando este se reduce se previenen enfermedades cardíacas.

En consecuencia, para preparar el té de canela se debe hervir una taza de agua, después se agrega una cucharada de canela en polvo o unas astillas de canela. Posteriormente, se deja reposar por unos minutos (aproximadamente entre 5 y 10) y finalmente se consume.

Además de los cambios en la dieta, el ejercicio es clave y puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol. La actividad física moderada puede aumentar las lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL), conocido como el colesterol “bueno”. Lo ideal es realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario, cinco veces a la semana.