La falta de esta sustancia puede empeorar la salud del corazón

La insuficiencia cardiaca también se le conoce como insuficiencia cardiaca congestiva, que se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre adecuadamente. Cuando esto sucede, la sangre retrocede y el líquido se puede acumular en los pulmones casando la falta de aliento.

Por lo general, este problema de salud puede ocasiona distintos síntomas, entre los más comunes, la fatiga, debilidad, falta de aliento durante una actividad, latidos del corazón rápidos o irregulares, menor capacidad para hacer ejercicio, náuseas, falta de apetito, dificultad para concentrarse, dolor en el pecho y tos o sibilancia al respirar.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, Medline Plus, entre las causas más comunes de este problema cardiaco es la enfermedad de la arteria coronaria, que es un estrechamiento o bloqueo de los pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Así mismo se relacionan con la presión arterial alta que no ha sido bien controlada.

Adicional a ello, el portal web Sevilla detalló un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, el cual determinó que los pacientes con insuficiencia cardíaca con niveles más bajos de ácido alfa-linolénico (ALA), es decir, el principal omega-3 vegetal, tenían un peor pronóstico durante el seguimiento que aquellos cuyos niveles eran más altos.

Dicha investigación, que se realizó en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona señaló que si bien los beneficios de los ácidos grasos omega-3 en la dieta se han constatado en estudios anteriores, la investigación sobre los niveles de ALA y el riesgo de insuficiencia cardiaca ha sido menos exhaustiva.

“Esperamos que estos resultados puedan allanar el camino para que en futuros ensayos se compruebe si el consumo regular de alimentos ricos en ALA podría servir como estrategia preventiva para mejorar los resultados y promover la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia cardíaca con niveles bajos de ALA circulante”, señaló Aleix Sala-Vila, investigador y autor principal del estudio.

En el seguimiento de este estudio, durante 2.4 años, documentaron 140 muertes por todas las causa, 85 muertes cardiovasculares y 141 primeras hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca. A su vez, los resultados revelaron que una vez que la insuficiencia cardíaca está presente en un individuo, el aumento de los niveles de ALA puede estar asociado a un mejor pronóstico.

También, las dietas vegetales pueden tener un efecto positivo en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, y los alimentos ricos en ALA que son el aceite de linaza, nueces, chía y aceite de colza.

“El camino que queda por recorrer no es predecible, ya que los estudios en este campo oscilaron entre efectos protectores y neutros sobre la insuficiencia cardíaca incidente. Este estudio abre el campo a más preguntas; el juez y el jurado en estos casos serán más ensayos clínicos, controlados, aleatorios y prospectivos”, agregó Abdallah Al-Mohammad, profesor de cardiología de la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

¿Qué alimentos aportan omega-3?