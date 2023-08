La fruta cítrica que nivela los niveles de colesterol y le aporta muchos beneficios al cuerpo

El portal de salud brasileño, Tua Saúde, describe la toronja como aquella fruta rica en vitamina A y C con efectos antiinflamatorios y antioxidantes, que reduce o combate afecciones como la anemia, la diabetes y algunos índices de cáncer.

“Algunas de sus principales características lo convierten en un aliado perfecto para reducir el colesterol LDL. Así lo demuestra un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, que asegura que tomar un pomelo rojo (toronja) al día puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Este efecto beneficioso se debe, principalmente, a su contenido en antioxidantes, como la vitamina C, los cuales previenen la oxidación del colesterol LDL y, por consiguiente, se reduce el riesgo de aterosclerosis”, afirma el portal Mundo Deportivo.