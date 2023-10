La fruta que ayuda a disminuir la presión arterial y favorece la salud cardiovascular

“La presión arterial es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo, entre latidos, su presión arterial baja. Esto se llama presión diastólica ”, precisa Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La presión arterial alta o hipertensión se suele heredar, pero por lo general es el resultado de un estilo de vida poco saludable, en el que no se hace ejercicio y se lleva una dieta alimenticia rica en grasas dañinas y sodio. La presión arterial alta no genera síntomas.

Ahora bien, como se mencionó en párrafos anteriores, existe una fruta en particular que puede ayudar a bajar los niveles altos de la presión arterial. Se trata del limón , el cual, como bien se sabe, hace parte de la familia de los cítricos.

En un trabajo publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism se “sugirió que la ingesta diaria de limón, en combinación con un plan de caminatas regulares, puede ser efectiva para controlar la presión arterial alta. Por supuesto, su uso en estos contextos no sustituye la terapia médica indicada por un profesional”, reseña el sitio web Mejor con Salud.