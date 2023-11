La fruta que mejora el flujo sanguíneo y ayuda a fortalecer las venas y arterias

Una de las frutas más conocidas es el limón, por sus múltiples usos y efectos medicinales. Este cítrico es rico en vitamina C, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Asimismo, es considerado como un antiséptico natural, es decir, que es útil en la desinfección de las heridas, evita la proliferación de microorganismos dañinos y acelera la circulación en la piel.

De acuerdo con un estudio que realizó la Universidad Federal de Río de Janeiro, esta fruta destaca por ser un antioxidante y por contener un alto nivel de vitamina C. Uno de sus principales ayudas es la de disminuir la presión arterial alta y la inflamación.

No obstante, sus aceites esenciales, vitaminas y antioxidantes contribuyen a limpiar las venas y arterias, removiendo de forma práctica el exceso de lípidos acumulados que hay allí.

Otros beneficios del limón

Aporta grandes cantidades de vitamina C: “Las frutas cítricas están llenas de vitamina C, que es un antioxidante primario. La vitamina C ayuda a proteger las células del cuerpo de la degradación temprana y el envejecimiento prematuro. Además, reduce resfriados comunes, como la gripe”, destaca