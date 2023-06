La fruta que mejora la circulación sanguínea y disminuye el colesterol y los triglicéridos

Como bien se sabe, las frutas son esos alimentos de origen vegetal que por nada del mundo pueden faltar en toda dieta alimenticia saludable. Los nutricionistas y demás especialistas en el tema han recomendado su consumo regular desde hace mucho tiempo. Si no se ingieren, el cuerpo se podrá ver muy afectado.

Suelen ser muy ricas en vitaminas y minerales, sustancias que tienen la capacidad prevenir y combatir diferentes tipos de enfermedades. Los profesionales de la salud recomiendan consumir estos alimentos de origen vegetal en su propio estado y no en jugos o en zumos para no elevar los niveles de glucosa en la sangre.

Son tan importantes, que una de ellas mejora la circulación sanguínea y disminuye el colesterol y los triglicéridos.

La circulación sanguínea es el “flujo o movimiento de la sangre por todo el cuerpo. La sangre transporta oxígeno, nutrientes y otras sustancias importantes desde el corazón, a través de los vasos sanguíneos, al resto de las células, tejidos y órganos del cuerpo. También ayuda a eliminar del organismo los desechos, como el dióxido de carbono. También se llama circulación de la sangre y corriente sanguínea”, explica el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.

Una buena circulación sanguínea es vital para las personas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el colesterol es una sustancia cerosa que el cuerpo necesita para producir vitamina D, construir células sanas y generar sustancias que ayudan a la digestión de los alimentos. Este elemento se puede obtener de los alimentos o productos ricos en grasa, aunque el organismo produce todo el colesterol que requiere.

Los niveles altos de colesterol en la sangre pueden endurecer, bloquear o estrechar las arterias, lo cual, al impedir el flujo normal de sangre al corazón, aumenta el riesgo de ocasionar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. El colesterol alto no tiene síntomas.

En cuanto a los triglicéridos, estos “son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, indica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Así como el colesterol, los niveles altos de triglicéridos en la sangre aumentan el riesgo de padecer un infarto o un accidente cerebrovascular. Fumar cigarrillo, consumir alcohol en exceso y tener sobrepeso u obesidad pueden elevar los valores de este lípido.

Colesterol y triglicéridos altos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La ‘milagrosa’ pera

Pero existe una fruta que resalta entre las demás porque tiene la capacidad de mejorar la circulación sanguínea y reducir los niveles altos del colesterol y los triglicéridos en la sangre. Se trata de la pera, la cual tiene su origen en Europa oriental y de Asia occidental.

La pera es ideal para contrarrestar los factores mencionados anteriormente porque es rica en fibra. Los alimentos ricos en fibra, como este alimento, “son buenos aliados para mejorar la circulación sanguínea, pues favorece el descenso de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Además, la fibra es una sustancia que, al permitir una mejora en el tránsito intestinal, evita que las paredes de las venas y el colon se vean debilitadas”, reseña el portal UnCOMO.

Si la circulación sanguínea permanece en perfectas condiciones y el colesterol y los triglicéridos en la sangre se mantienen regulados, el sistema cardiovascular funcionará de forma adecuada y no corre riesgo de sufrir algún tipo de ataque.

Por eso, la pera es muy necesaria. Se puede consumir sola o acompañada por otros alimentos sanos.