La especia que reduce los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre

El colesterol es una sustancia cerosa que es muy similar a la grasa y que el cuerpo humano necesita para construir células sanas, producir vitamina D y algunas sustancias que ayudan a la digestión de los alimentos. Los productos ricos en grasa suelen aportarle este elemento al cuerpo, aunque el organismo se encarga de crear todo el colesterol que requiere.

Cuando se lleva una dieta alimenticia poco saludable y rica en grasas dañinas, el colesterol tiende a elevarse a niveles poco saludables. Esto puede estrechar, bloquear y endurecer las paredes de las arterias, lo cual dificulta el flujo de sangre al corazón, por lo que se aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Por su parte, los triglicéridos “son un tipo de grasa. Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Una sana alimentación es fundamental para evitar el aumento en el nivel de los triglicéridos. - Foto: Gettyimages

“Su cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos, y los almacena en las células de grasa. Cuando su cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Sus partículas de lipoproteína de muy baja densidad llevan los triglicéridos a sus tejidos. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias”, agrega la entidad.

En cuanto al azúcar o glucosa en la sangre, esta es la principal fuente de energía del cuerpo humano; es muy importante para el cerebro. Se obtiene de los alimentos ricos en azúcar. Sin embargo, sus niveles altos le pueden causar al organismo graves problema al organismo como, por ejemplo, el surgimiento de la diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica que se da porque el organismo no produce o no utiliza de forma adecuada la insulina, hormona excretada por el páncreas que controla la glucosa en la sangre. Con el paso del tiempo, este trastorno daña el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos.

Son muchos los remedios que implementan las personas para mantener controlados los niveles de los lípidos mencionados y del azúcar en la sangre. En esta línea, cabe mencionar que existe una especia en especial que tiene la capacidad de reducir el colesterol, los triglicéridos y la glucosa. Se trata de la canela.

Canela. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La canela está relacionada con un menor peligro de sufrir enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en todo el mundo. Una cucharadita al día redujo los niveles de triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL (malo) y azúcar en sangre en personas con enfermedades metabólicas, mientras que una revisión de 13 estudios confirmó su capacidad de reducir triglicéridos y colesterol total”, reseña la plataforma digital Business Insider.

Como todo alimento, la canela se debe consumir de manera moderada para que sus beneficios se logren aprovechar de la mejor manera posible. Este elemento de origen vegetal también se puede ingerir en té o infusión.

De igual forma, es necesario destacar que la canela figura como una excelente alternativa para reemplazar el azúcar de cocina y endulzar las diferentes preparaciones diarias. Se puede encontrar en ‘palitos’, en clavos o en polvo.

Entre otros beneficios de un alimento como la canela, esta también es ideal para mejorar el tránsito intestinal, conciliar el suelo y combatir el insomnio, fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis, calmar los dolores de la menstruación, entre otras cosas más.