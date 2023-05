La hierba aromática que regula el azúcar y baja los niveles de colesterol

El laurel es una de las especias más completas que existen, ya que además de dar un toque aromático a las recetas, este alimento cuenta con grandes propiedades nutritivas que aportan diferentes beneficios al organismo.

Esta planta medicinal ha sido muy reconocida durante siglo, se ha utilizado en ceremonias, tratamientos medicinales o preparaciones culinarias. Tanto es así que los emperadores romanos eran exaltados con coronas laureadas como símbolo de victoria y poder.

Son muchas las propiedades y beneficios atribuidos a esta especia, pero los más importantes son:

El laurel se utiliza en preparaciones culinarias y diferentes remedios.

Combatir la diabetes

Una investigación publicada en Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition determinó que “las hojas de laurel parecen mejorar la función de la insulina y, por tanto, son beneficiosas para los pacientes con diabetes”. Sin embargo, dado que son necesarios más estudios, el consumo de laurel no debe ser un reemplazo del tratamiento médico convencional.

Reducir el colesterol ‘malo’

De acuerdo con el portal web UnCOMO.com, “el laurel no solo es una alternativa perfecta para darle sabor a los platos de carnes, sino que se trata de una planta medicinal para el colesterol ideal y muy fácil de conseguir, ayudando a reducir las grasas en el cuerpo lo que se traduce en niveles de colesterol LDL y triglicéridos más bajos”.

Además de sumarlo a la dieta, puede preparar una infusión con 3 gramos de laurel en un litro de agua, ingerir 3 tazas al día y disfrutar de sus beneficios. Su ingesta no se recomienda:

Durante el embarazo y la lactancia.

A niños menores de 12 años

Tampoco es conveniente exceder la dosis para evitar malestar estomacal e indigestión.

El consumo de laurel es beneficioso para las personas con diabetes.

Otras propiedades del laurel

Prevenir los cálculos renales

Entre otras propiedades, al laurel se le atribuye el ayudar a prevenir los cálculos renales. Concretamente, la Librería Nacional de Medicina de EEUU publicó un estudio donde asegura que “el laurel, junto con otras plantas, son capaces de terminar con las famosas y molestas piedras en los riñones”.

Favorecer el sueño y calma el estrés

Según varios estudios, las hojas de laurel favorecen el sueño, la relajación y calman el estrés. Además, tomadas en infusión ayudan a aliviar el síndrome premenstrual.

Reducir la ansiedad

El portal MejorconSalud.com destacó que “las hojas de laurel ayudarían a reducir la ansiedad gracias al compuesto químico del humo que se produce al quemarlas”. Este acaba teniendo un efecto calmante tanto en el cuerpo como en la mente y se usa de forma tradicional en países como México.

No obstante, es recomendable que las uses de esta forma con moderación. Hay que tener cuidado porque inhalar este humo con regularidad puede llegar a provocar alucinaciones.

Fortalecer el sistema inmunitario

El eugenol, uno de los 81 compuestos que contiene el laurel también actúa como antioxidante y fortalece el sistema inmune. Estudios en animales han respaldo su efecto en las respuestas inmunes de las actividades fagocíticas.

Así pues, las hojas de laurel se pueden agregar a los platos. Esto también es recomendable en el caso de que la persona esté resfriada. Pero debe ser cuidadosa y no tragarla entera, pues podrían quedar en el esófago o la hipofaringe, afectando el epitelio del intestino o causando asfixia.

El té de laurel puede ayudar en momentos de ansiedad.

¿Cómo preparar el té de Laurel?

De acuerdo con el portal TuaSaúde.com, “el té es una óptima alternativa para aprovechar todos los beneficios de las hojas de laurel, siendo considerado una buena opción para la mala digestión, ansiedad y estrés, por ejemplo”. Para prepararlo necesita:

Ingredientes

1 hoja de laurel seca;

1 taza de agua hirviendo.

Modo de preparación

Para preparar el té, debe llevar el agua a ebullición, apagar el fuego, colocar la hoja de laurel y dejar reposar alrededor de 10 minutos, e inmediatamente después beberlo. Este té puede ingerirse de 3 a 4 veces por día.