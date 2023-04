La hierba medicinal para aliviar los síntomas de la menopausia y mejorar la digestión

La menopausia es una etapa de la vida de una mujer en la que deja de tener menstruaciones, según explican los expertos.

Entre tanto, desde Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que la menopausia puede producirse entre los 40 y 50 años, pero la edad promedio es a los 51 años.

Por fortuna, existen plantas medicinales que ayudan a aliviar los síntomas de la menopausia y hasta sirven a la vez para mejorar la digestión. Se trata de una planta muy nombrada y conocida como lo es la manzanilla que posee efectos digestivos, carminativos, vasodilatadores, antiespasmódicos y sedantes.

La ingesta de vitaminas es clave es todas las etapas de la vida, pero después de los 50 años es importante no exponerse a una deficiencia. - Foto: Getty Images

En el portal Unidad de la Mujer recomiendan beber una infusión de manzanilla una hora antes de irse a dormir. Así mismo, realizan unas recomendaciones:

- Llevar una dieta sana

- Proteger el suelo pélvico

- Aumentar las actividades intelectuales.

- Evitar el tabaquismo,

- Practicar ejercicio aeróbico periódicamente

Causas de la menopausia

La menopausia puede deberse a lo siguiente, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos.:

- “El deterioro natural de las hormonas reproductivas. Cuando una mujer se acerca a los cuarenta años de edad, los ovarios comienzan a producir menos estrógeno y progesterona (las hormonas que regulan la menstruación), por lo que la fertilidad disminuye. Además, a los cuarenta años, los períodos menstruales pueden llegar a ser más largos o más cortos, más o menos intensos y más o menos frecuentes hasta que, al final, en promedio, a los 51 años se terminan.

En la etapa de la menopausia se presentan muchas alteraciones hormonales. - Foto: Getty Images

- Cirugía para extirpar los ovarios (ooforectomía). Los ovarios producen hormonas, como el estrógeno y la progesterona, que regulan el ciclo menstrual. La cirugía para extirpar los ovarios provoca la menopausia inmediata. Los períodos menstruales se detienen y es probable que se tengan sofocos, así como otros signos y síntomas de la menopausia. Los signos y síntomas pueden ser graves, ya que estos cambios hormonales ocurren de forma abrupta en lugar de aparecer progresivamente durante varios años. En general, la histerectomía (mediante la cual se extirpa el útero, pero no los ovarios), no provoca la menopausia de inmediato. A pesar de que ya no se tienen períodos menstruales, los ovarios todavía liberan óvulos y siguen produciendo estrógeno y progesterona.

- Quimioterapia y radioterapia. Estas terapias contra el cáncer pueden inducir la menopausia, lo que provoca síntomas como sofocos durante el curso del tratamiento o poco después de este. La interrupción de la menstruación (y de la fertilidad) no siempre es permanente después de la quimioterapia, por lo que se recomienda seguir utilizando métodos anticonceptivos. La radioterapia solo afecta la función ovárica si la radiación se dirige a los ovarios. La radioterapia dirigida a otras partes del cuerpo, como el tejido mamario o la cabeza y el cuello, no afectará la función ovárica.

En el periodo de la menopausia es importante alimentarse bien para evitar el sobrepeso. - Foto: Getty Images

- Insuficiencia ovárica primaria. Cerca del 1 % de las mujeres experimenta la menopausia antes de los 40 años (menopausia prematura). La menopausia prematura puede ser el resultado de una insuficiencia ovárica prematura (cuando los ovarios no producen niveles normales de hormonas reproductivas) debido a factores genéticos o a una enfermedad autoinmunitaria. No obstante, en general, no se puede encontrar una causa de la menopausia prematura. A estas mujeres se les suele recomendar la terapia hormonal, al menos, hasta la edad normal de la menopausia con el fin de proteger el cerebro, el corazón y los huesos”.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y, por ello, lo primero que se debe hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.