La hierba que ayuda a evitar la formación de gases intestinales y reduce la hinchazón

Los gases estomacales que también se denominan flatos o flatulencia se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La institución también explica que las flatulencias que salen del cuerpo por el ano pueden contener pequeñas cantidades de azufre. Aquellas que contienen más, tienen más olor. Generalmente, el olor y los gases excesivos pueden reducirse con cambios simples en el estilo de vida diaria. Una de las causas más comunes de su aparición son el consumo de antibióticos, el síndrome del colon irritable, fumar, consumir bebidas carbonatadas; los gases también pueden formarse cuando el sistema digestivo no descompone completamente ciertos componentes de los alimentos, como el gluten, que se encuentra en la mayoría de los granos, o el azúcar de los productos lácteos y la fruta.

Aunque puede ser incómodo, como se mencionó anteriormente, retener los gases en el cuerpo puede ser perjudicial para la salud. De hecho, el portal especializado Mejor con Salud, explicó que es natural expulsar entre 13 y 21 gases a día.

La no expulsión de las flatulencias o eructos también puede impedir que se reconozcan los síntomas de algunas comorbilidades, pues al no dejarlos salir se puede asociar siempre la distensión abdominal a la acumulación de gases y no a otra patología que posiblemente se posea. Por ejemplo, cuando hay exceso de flatulencias, es posible saber si se padece de colon irritable, reflujo gástrico, intolerancia a algún alimento como la lactosa o la fructosa, proliferación de bacterias en el intestino, entre otras.

Por tal razón, el portal Mundo Deportivo reveló que el hinojo es una de las mejores hierbas para la digestión, eliminar la hinchazón y los gases intestinales.

El hinojo se puede utilizar para tratar los trastornos estomacales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Los ingredientes necesarios para realizar el té son: una y media taza de agua, una cucharada de semillas de hinojo y miel.

Preparación:

1. Calentar agua en olla pequeña.

2. Llevar a fuego y dejar que comience a hervir.

3. Agregar las semillas de hinojo y dejar en el fuego cinco minutos más.

4. Retirar del fuego y dejar enfriar un poco.

5. Endulzar, servir y consumir.

Otros beneficios del hinojo:

Existen muchos ingredientes que pueden integrarse como parte de una alimentación saludable y que aportan una serie de beneficios para el cuerpo, como lo es el hinojo. Esta planta, que responde al nombre científico Foeniculum vulgare, tiene una forma muy similar a la cebolla cabezona, solo que más gorda.

De acuerdo con el portal sobre estilo de vida saludable Cuerpo Mente, este alimento se caracteriza por su aroma, parecido al del anís. Asimismo, se le han atribuido propiedades medicinales para equilibrar las funciones del sistema digestivo, reducir la inflamación y provocar un efecto expectorante.

Por su parte, un artículo sobre el hinojo publicado en El Español indica que es preciso diferenciar entre el valor nutricional del hinojo y el de sus semillas. Como especifica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, referenciado por el medio, por cada 100 gramos de semillas secas de hinojo se puede encontrar:

El té a partir del bulbo de hinojo es otra de las infusiones que sirve para bajar de peso. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

345 calorías.

16 gramos de proteínas.

15 de grasa.

52 de hidratos de carbono.

40 de fibra.

calcio (120 % de la cantidad diaria recomendada - CDR).

hierro (103 % CDR).

magnesio (96 % CDR).

potasio (36 % CDR).

manganeso (327 % CDR).

vitamina C (35 % CDR).

Mientras que el bulbo del hinojo contiene, por cada 100 gramos:

31 calorías.

1 gramo de proteína.

0,29 gramos de grasa.

La albahaca suaviza la garganta en toses espasmódicas e irritativas. - Foto: Getty Images/iStockphoto