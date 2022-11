La hierba que ayuda a prevenir la retención de líquidos y combatir la obesidad

El agua es una elemento esencial y abundante en el organismo. De hecho, un recién nacido tiene un 75 % de agua en su peso corporal y los adultos entre el 50 y 60%, siendo mayor en el caso de los hombres. Sin embargo, el cuerpo cuenta con sistemas que regulan y mantienen en equilibrio los niveles de agua, pero cuando este equilibrio se rompe se puede producir lo que llamamos retención de líquidos.

De acuerdo con American Society of Clinical Oncology, la retención de líquidos o edema hace referencia a la hinchazón causada por la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Como tal, estos se acumulan bajo la piel, dentro de los tejidos que están fuera del sistema circulatorio, el cual transporta la sangre por todo el cuerpo.

Normalmente, los edemas se dan en los pies y en las piernas, pero también puede presentarse en las manos, los brazos, la cara y el abdomen. Cuando esto se localiza en el abdomen, los médicos los denominan ascitis y cuando se produce alrededor de los pulmones, se llama derrame pleural.

Como tal, este problema de salud se puede producir por múltiples factores, entre ellos, enfermedades como cáncer de riñón, hígado o de ovario; algunos tipos de quimioterapia; varios medicamentos, niveles ajo de proteína en sangre, sedentarismo y problemas en el funcionamiento de algunos órganos esenciales como el corazón.

Por lo general, la retención de líquidos cuando es leve se puede tratar desde casa con ayuda de la medicina tradicional que ofrece remedios caseros a base de hierbas medicinales. Por ello, el portal web Gastrolab detalla que el perejil es una planta herbácea que gracias a sus propiedades antioxidantes ayuda a reducir la retención de líquidos. Específicamente, el agua de perejil ayuda a facilitar la eliminación de líquidos en el organismo, ayudando a tratar y a prevenir la retención de líquidos y la obesidad.

El agua de perejil se caracteriza por ofrecer múltiples beneficios para la salud, gracias a sus altas cantidades de minerales y vitaminas. De hecho, esta bebida es ideal para fortalecer las defensas por su alto contenido de zinc y también potencializa la salud de la sangre.

¿Cómo preparar el agua de perejil?

Ingredientes:

5 ramitas de perejil.

1 litros de agua.

Preparación:

Inicialmente, se debe llevar a la licuadora todos los ingredientes. No olvidar lavar correctamente las hojas de perejil antes de iniciar la preparación.

Luego dejar procesar la mezcla hasta obtener una consistencia adecuada.

Después, colocar la bebida en una jarra y dejar reposar en el refrigerador por cinco horas para su posterior consumo.

Cabe destacar que solo dos cucharadas de perejil aportan el 2 % de calcio, hierro y ácido fólico que necesita el organismo a diario, el 12 % de vitamina A, el 16 % de vitamina C y más del 150 % de vitamina K, según reseña el diario español AS. No obstante, se debe tener en cuenta que las personas que padecen hemofilia no pueden consumir el agua de perejil, pues su alta concentración de vitamina K puede afectar aún más la coagulación sanguínea. Tampoco se aconseja si la persona toma medicamentos anticoagulantes.