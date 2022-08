La hierba que ayuda a regular el colesterol y quemar grasa abdominal

Por lo general, el exceso de colesterol malo en la sangre suele provocar enfermedades cardiovasculares y exceso de peso. De este modo, cuando una persona es diagnosticada con niveles de colesterol alto, es importante cuidar la dieta y disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas.

De acuerdo con Mayo Clinic, el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y es muy necesaria para formar células sanas; sin embargo, los niveles altos de colesterol forman depósitos grasos en los vasos sanguíneos que impiden que la sangre fluya correctamente. Muchas veces, estos depósitos pueden romperse y formar coágulos que pueden ocasionar un accidente cerebrovascular o un ataque cardiaco.

Como tal, los factores de riesgo de esta afección son múltiples como una mala alimentación, la obesidad, la falta de ejercicio, el tabaquismo, el exceso de alcohol y en muchos casos la edad, porque es más común en las personas de más de 40 años. Para tratar es importante incluir buenos hábitos alimenticios, por ello, la revista Mejor con Salud ha dado a conocer un remedio casero a base de ingredientes como el limón y el perejil que ayudan a regular los niveles de colesterol y también a quemar la grasa abdominal.

El perejil es un alimento muy utilizado en la cocina, pero más allá de su uso culinario, este vegetal tiene propiedades diuréticas que contribuyen a eliminar una gran cantidad de toxinas del organismo. Además, según varias investigaciones, sus beneficios se deben a su alto contenido de aceites esenciales y flavonoides.

Ahora bien, el limón contiene citroflavonoides, vitamina C, antioxidantes y aceite esenciales naturales, que ayudan a limpiar las arterias y a combatir el colesterol. Esta fruta evita que el colesterol se peque a las paredes de las arterias; no obstante, aún no hay evidencia científica que compruebe dicha hipótesis. Pero se debe tener presente que el consumo de jugo de limón también estimula la quema de grasas y, por tanto, favorece la pérdida de peso.

El perejil ayuda a eliminar los gases intestinales. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

En ese sentido, Mejor con Salud ha dado a conocer la preparación de jugo de limón y perejil para poder combatir estos problemas de salud:

Ingredientes

1 litro de agua.

3 manojos de perejil.

1 limón.

Bicarbonato de sodio.

Preparación:

Inicialmente, se debe lavar el limón con bicarbonato de sodio para eliminar el resto de pesticidas que contenga. Después, cortarlos en rodajas.

Posterior a ello, poner a hervir el agua y dejar reposar por unos minutos. Cuando esté fría, se debe agregar los limones y las ramas de perejil cortado.

La bebida se debe tapar y luego llevarla al refrigerador. Luego de unas horas, se puede consumir y lo ideal es beber una taza todos los días.

Consejos para bajar los niveles de colesterol

De acuerdo con el portal de medicina Medline Plus, los tratamientos para el colesterol alto se basan en los cambios de estilo de vida, por ello aconseja lo siguiente:

Elegir grasas saludables: Es importante limitar tanto la grasa total como la grasa saturada, porque estas son las encargadas de subir los niveles de colesterol malo. Es por ello que no se aconseja consumir : Es importante limitar tanto la grasa total como la grasa saturada, porque estas son las encargadas de subir los niveles de colesterol malo. Es por ello que no se aconseja consumir carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos.