La planta medicinal que sirve para reducir los triglicéridos y el colesterol

De todos modos, no se deben usar remedios herbales sin antes hablar con un experto de la salud.

Los triglicéridos y el colesterol son diferentes tipos de lípidos que circulan en la sangre. Los primeros almacenan las calorías no utilizadas y le proporcionan energía al cuerpo, mientras que el segundo se usa para construir células y ciertas hormonas, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

No obstante, si se tiene un nivel alto de triglicéridos y colesterol, se puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca.

Por ello, si tras exámenes médicos se detectan altos niveles de triglicéridos y colesterol, se deben realizar cambios en los hábitos. Una recomendación de la Revista Clara, por ejemplo, es consumir algunas plantas medicinales que ayudan, como hojas de diente de león.

El diente de león es una planta de nombre científico Taraxacum officinale. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De hecho, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde indica: “Las investigaciones han comprobado que las hojas de diente de león ayudan a evitar el daño oxidativo de las células y a disminuir los niveles de triglicéridos y de colesterol LDL, llamado el colesterol “malo”, así como el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de contraer un accidente cerebrovascular”.

No obstante, que sea un ingrediente natural no quiere decir seguro, a menos que se tomen de la manera indicada, pues algunas hierbas pueden interactuar con otros medicamentos o ser tóxicas en dosis altas. También pueden causar efectos secundarios, pues las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos.

Con respecto al consumo, señala: “Se puede utilizar la raíz o las hojas de la planta del diente de león para preparar tés, jugos o en preparados como sustituto del café”.

El diente de león tiene contiene propiedades saludables para el cuerpo. - Foto: Los antiguos boticarios la recomendaban como “tónico hepático” y estudios recientes han visto que aumenta el flujo de bilis.

De todos modos, antes de consumir alguna planta, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, otras recomendaciones para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos son:

1. Tener una dieta saludable: esta debe incluir al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, menos del 10 % de la ingesta calórica total debe proceder de azúcares libres, menos del 30 % de la ingesta calórica diaria debe ser de grasas, se deben ingerir menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día y la sal debería ser yodada.

Una alimentación saludable es clave para prevenir enfermedades. - Foto: Getty Images

2. Hacer ejercicio con regularidad: el ejercicio regular puede reducir los triglicéridos y aumentar el colesterol “bueno”. Lo ideal es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugieren por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

3. Beber alcohol con moderación: para los adultos sanos, esto significa hasta una copa por día para las mujeres de todas las edades y para los hombres mayores de 65 años, y hasta dos copas por día para los hombres menores de 65 años.

4. Dejar de fumar: