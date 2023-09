La potente infusión que ayuda a reducir el vientre hinchado y eliminar los gases

De acuerdo con el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medlineplus , si pasado un tiempo considerable la hinchazón del vientre no disminuye, lo más recomendable es asistir a una consulta médica.

Según el Instituto de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, también de EE. UU., “ normalmente, los gases entran al tubo digestivo cuando se traga aire y cuando las bacterias en el intestino grueso descomponen ciertos carbohidratos que no se han digerido ”.

La popular infusión para el vientre hinchado y los gases

En cuanto a la canela, Tua Saúde da a conocer que “ tiene efectos termogénicos y metabólicos, aumenta el gasto energético y la oxidación de la grasa ”, lo que significa que no solo sirve para tratar la hinchazón y los gases, sino que también se relaciona con la pérdida de peso .

No obstante, antes de compartir la receta de este líquido, es necesario comentar que si se contempla ingerirlo, lo mejor es asistir a una cita con un especialista en nutrición, por el hecho de que no todos los organismos no son iguales y estos ingredientes puede producir efectos secundarios.