La semilla que ayuda a controlar la diabetes y fortalece los huesos

Pero hay oportunidades en las que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en el torrente sanguíneo provocando complicaciones, según indica el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos.

La importancia de la alimentación

De acuerdo con el estudio “The Chemical Composition and Nutritional Value of Chia Seeds—Current State of Knowledge”, estas semillas tienen un alto contenido de fibra dietética y proteínas, ricas en muchos aminoácidos exógenos.