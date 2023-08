La semilla que puede ayudar a mejorar los problemas digestivos

Entre los problemas más comunes aparecen los relacionados con el sistema digestivo. Sean las nauseas, el reflujo, la pesadez, el malestar, entre otros padecimientos que pueden aparecer de ve en cuando o tornarse repetitivos. Es en este último cuando se debe acudir con un especialista para conocer as causa y poder entrar en un tratamiento.

El Nacional Institute of Diabetes and Digestive and Kindney Deseases explica lo siguiente: “el aparato digestivo está compuesto por el tubo digestivo, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Su función es ayudar al cuerpo a digerir los alimentos. La digestión es importante para convertir a los alimentos en los nutrientes que el cuerpo usa como energía y para su crecimiento y reparación celular”.