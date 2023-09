La verdura que previene el cáncer de colon, elimina los cólicos y favorece la digestión

La ingesta de alimentos como lo son las frutas y verduras es una de las principales recomendaciones que los nutricionistas y expertos en el tema le hacen a sus pacientes, aunque no todos pueden consumir lo mismo, ni tampoco tienen la misma efectividad ante la prevención de ciertas enfermedades, ya que algunos pueden llegar a provocar efectos secundarios .

La zanahoria ayuda a mejorar la actividad cerebral, ya que puede aliviar el cansancio mental y mejorar el rendimiento. Así mismo, mejora la piel dándole brillo, tersura, flexibilidad y firmeza. (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I