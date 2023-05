La vitamina que sirve para disminuir las arrugas en la piel del rostro

La salud de la piel es un aspecto que se ve reflejado directamente en el estado visual de la misma. Para lograr una piel sana y rejuvenecida, es necesario implementar algunos hábitos que aumentarán la producción de las sustancias requeridas para verse joven.

Entre los primeros signos de envejecimiento se encuentran la flacidez, las manchas y las arrugas o líneas de expresión, ya que después de cierta edad el cuerpo pierde activos como colágeno y elastina.

En concreto, el colágeno es una de las proteínas más abundantes del cuerpo, también presente en otras partes del organismo, como músculos, dientes y huesos. Cuando los niveles de colágeno son adecuados, las células se “sienten” más fuertes y jóvenes, y la piel se ve con aspecto más terso y suave, según el magacín BusinessInsider en su sección de salud y bienestar.

Cuando los niveles de colágeno son adecuados, las células se “sienten” más fuertes y jóvenes, y la piel se ve con aspecto más terso y suave. Getty Images. - Foto: Getty Images

Beneficios del colágeno para la piel

Contribuye con la hidratación y protección de la piel frente a agentes externos como los rayos UV, la contaminación y el frío.

Disminuye las líneas de expresión, las estrías y las arrugas.

Previene y atrasa los signos del envejecimiento prematuro.

Reduce las marcas de acné debido a sus propiedades cicatrizantes.

Ayuda a regenerar la piel.

Combate la flacidez facial y la piel de naranja (celulitis).

Beneficios de la vitamina C

De acuerdo con los National Institutes Health (NIH), la vitamina C es un nutriente hidrosoluble que participa en la producción de colágeno y ayuda en la cicatrización de lesiones o heridas. Sus beneficios se extienden mejorando y fortaleciendo las funciones del sistema inmune.

Según Tua Saúde, sus beneficios se extienden para reducir el riesgo o combatir la anemia porque también colabora con la absorción de hierro, sin desestimar su capacidad de regular la presión arterial y reducir el colesterol LDL.

La vitamina C es un nutriente hidrosoluble que participa en la producción de colágeno y ayuda en la cicatrización de lesiones o heridas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esto, dentro de los alimentos que mencionan los NIH que tienen vitamina C se destacan las frutas cítricas, los tomates, el brócoli, entre otros.

El estudio Los roles de la vitamina C en la salud de la piel, presidido por Juliet M. Pullar, Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando la textura de la piel.

Entre la lista de escenarios donde se puede adquirir y consumir la vitamina C, destacan las bayas, las papas, las frutas cítricas, los pimientos, los tomates, el brócoli, el repollo, coles de Bruselas y las espinacas. Al no tomarlo de estos alimentos, existen suplementos orales que se comercian en tabletas masticables o cápsulas de fácil acceso.

¿Por qué es bueno tomar colágeno?

El colágeno hidrolizado está pensado para ser una ayuda nutritiva que contribuya, de forma natural, al bienestar de huesos y músculos de personas de todas las edades y condiciones.

Sin embargo, es cierto que hay colectivos y circunstancias para los que está especialmente indicado.

No se puede determinar con exactitud a qué edad es bueno tomar colágeno a diario. Por lo general, se suele aconsejar empezar a partir de los 40 años, momento en el que es más notoria la reducción de esta proteína en el organismo.

Sin embargo, no hay alguna contraindicación en empezar antes. De hecho, la producción de colágeno natural en el organismo suele comenzar a disminuir alrededor de los 30 años.

No se puede determinar con exactitud a qué edad es bueno tomar colágeno a diario. Por lo general, se suele aconsejar empezar a partir de los 40 años, momento en el que es más notoria la reducción de esta proteína en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Paralelamente, también se recomiendan en los deportistas o quienes realizan ejercicio físico o cargan pesos regularmente. La razón está en que estas prácticas pueden provocar un desgaste prematuro de las articulaciones.

Otra consulta frecuente es si es bueno tomar colágeno después de los 50 años. Aunque se recomiende empezar unos años antes, esta proteína está especialmente indicada en mujeres en la posmenopausia y personas mayores.