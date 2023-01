¿Larga o corta?: lo que dicen los expertos sobre la siesta ideal

¡Siesta!, anhelado momento del día que habitualmente se concibe como un rato para recargar energías en medio de la jornada, y que si bien, para algunos es una utopía, para otros, en algunas regiones del mundo, como España o la costa norte colombiana, es casi un mandamiento.

Aunque algunas personas pueden concebirlo como ‘pereza’, para los expertos, es un espacio que muchas veces en totalmente válido, y que en efecto sirve equilibrar algunas energías que se pierden durante el día, o que incluso sirve para contrarrestar el cansancio propio del post almuerzo, donde la energía se baja por cuenta de los procesos metabólicos, y que en efecto, sirve para favorecer la concentración, el aprendizaje, e incluso el buen humor.

No obstante, pese a que la siesta plantea sus beneficios, y se convierte en un espacio de placer para quien la practica, es una costumbre que también puede plantear sus bemoles, y que según advierten los expertos, puede incluso resultar contraproducente si no se practica en un momento adecuado, al igual que si se extiende más de lo pertinente.

Si bien no existe una hora que se pueda plantear como ‘ideal’ para llevar a acabo la siesta, o disfrutar de ‘5 minutitos de sueño’, es importante que esta pueda desarrollarse de acuerdo con las necesidades de la rutina de cada persona, y su tiempo de duración; siendo tan solo un descanso para recargar energía.

Si la siesta se prolonga mucho, puede tener efectos adversos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así, teniendo en cuenta lo antes reseñado sobre la baja de energía en el momento posterior al habitual almuerzo, la hora ideal para la siesta podría estar ubicada en ese marco horario, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.; no obstante, es importante aclarar que ello depende mucho de la rutina de cada persona.

Si bien la ventana establecida es de dos horas, ello no refiere que el también llamado ‘pestañeo’ pueda llegar a durar todo ese tiempo, más aún, si se tiene en cuenta que un abuso de la siesta puede llegar a corromper el sueño nocturno.

Así, los expertos han señalado que el tiempo ideal puede oscilar entre los 15 y 45 minutos; según las posibilidades de las personas, más aún teniendo en cuenta que esta práctica no siempre es posible debido a las dinámicas laborales que marcan la ‘normalidad’ de la mayoría de personas.

Largas o cortas

En ese sentido, es importante advertir que las siestas que sobrepasan los 45 minutos ya permiten que el suelo que se alcanza a desarrollar no sea simplemente superfluo, sino que incurra en una base más profunda, lo que deriva en que el descanso no sea el mismo, ni las condiciones en las que se retomen las labores sean las óptimas, pues se podría padecer algo que algunos denominan ‘embotamiento’, y que no refieren una siesta beneficiosa.

¿Desconcentrado?, una siesta podría ayudar a recobrar la atención y el buen humor en el trabjo. - Foto: Foto: Getty images.

Así, la siesta también podría resultar con efectos negativos, referidos a situaciones como inercia del sueño y déficit de sueño en la noche.

En el caso de la primera, la inercia del sueño se refiere a aturdimiento y sensación de desorientación al despertarse, en los casos en los que esta se ha prolongado más de lo necesario, advirtiendo que incluso, para muchos, la siesta no es necesaria, ni posible incluso en un lugar que no sea su propia cama.

Esta situación es similar a la que viven los niños pequeños cuando duermen durante el día y no logran despertarse de manera natural.

Una siesta que se prolonga de más, puede tener efectos sobre las dinámicas del sueño en la noche, afectando la calidad del sueño y el descanso mismo.

Esas alteraciones del suelo pueden derivar incluso en insomnio, lo que haría que la idea de recargar energía en medio de la jornada resulte ser aún peor, pues se estaría muy cansado.

Una siesta inadecuada puede tener efectos negativos sobre la calidad del sueño nocturno. - Foto: Getty Images

¿Para qué la siesta?

Algunas de las virtudes de la siesta están relacionadas con la oportunidad de lograr mayores niveles de relajación; disminuir la fatiga; recobrar el buen humor; mejorar la efectividad y productividad laboral; mejorar la memoria; entre otros.