Las enfermedades crónicas que afectan a la mayoría de personas después de los 45 años

Después de los 45 años, se podría decir que las personas empiezan a experimentar su transición hacia la etapa de adulto mayor, con los cambios que ello implica no solo en la cotidianidad y con los otros, sino en el estado del cuerpo.

El envejecimiento no tiene por qué ser una fase a la que temer, más bien debe ser disfrutada como la culminación de una vida de varios años. No obstante, no pasan desapercibidas las afecciones de salud que pueden presentarse durante esta etapa, las cuales tienden a generar preocupación en quienes las padecen.

De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro AARP, que trabaja por el bienestar de los adultos mayores, hay una serie de enfermedades que se presentan frecuentemente después de los cuarenta, algunas de ellas asociadas al deterioro natural que ocurre en el organismo al llegar a la vejez.

Porque, hay que decirlo, con el tiempo el cuerpo deja de funcionar al mismo ritmo, disminuye la formación de colágeno e inclusive se pueden afectar las funciones cerebrales, como la memoria o la cognición.

Entre las condiciones comunes que pueden padecer los adultos mayores de 45 años se listan la diabetes, las afecciones cardíacas, la osteoporosis y la enfermedad renal crónica. Estas tienen en común que pueden alterar el funcionamiento de órganos vitales, como el corazón y los riñones, que son esenciales para el ser humano.

Diabetes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los elevados niveles de azúcar en el organismo. Este desequilibrio en la glucosa puede ocurrir por la ausencia o insuficiencia de insulina en el cuerpo, la hormona encargada de procesar este azúcar para su utilización.

Cabe aclarar que, fuera de ser malos, los azúcares cumplen la función de proporcionarle energía al cuerpo; sin embargo, pueden ser nocivos cuando se acumulan en grandes cantidades.

Hipertensión arterial y otras afecciones cardíacas

La Organización Mundial de la Salud alerta que las enfermedades cardíacas continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. El corazón es el motor central del sistema circulatorio, desde donde se bombea sangre a todo el cuerpo, que transporta con ella oxígeno y permite el trabajo de los órganos.

De ahí que la falla en este mecanismo sea tan peligroso para la salud. La hipertensión arterial, por ejemplo, consiste en un aumento en la presión que ejerce la sangre contra el revestimiento de las arterias.

Esta condición puede alterar el ritmo cardíaco y la capacidad de bombeo del corazón, conduciendo a consecuencias críticas como el infarto, pero también puede afectar otras partes del cuero como los riñones, según señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus.

Insuficiencia renal

Cinco son los órganos vitales del cuerpo: el corazón, el cerebro, el hígado, los pulmones y los riñones. Estos últimos se encargan de filtrar la sangre y permiten la eliminación de toxinas, desechos y líquidos del organismo por medio de la orina.

Desde el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales explican que, cuando los riñones no pueden llevar a cabo dicha tarea, se considera que la persona padece de insuficiencia renal. Esta enfermedad crónica puede desencadenar otras problemáticas de salud como la retención de líquidos, molestias en los músculos y articulaciones, problemas para conciliar el sueño y malestares estomacales.

Osteoporosis

Entre las condiciones que suelen relacionarse con la vejez se lista la osteoporosis, más frecuente entre las mujeres. La estructura ósea es la principal afectada debido a esta condición, puesto que los pacientes presentan una debilidad en sus huesos, al punto que se pueden quebrar con movimientos sutiles, como explican desde Medline Plus.

Si no se controla adecuadamente, puede desmejorar la calidad de vida de las personas, si se tiene en cuenta que los huesos son los encargados de brindarle soporte y movilidad al cuerpo.