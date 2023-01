Las súper propiedades del limón para el bienestar del hígado y el corazón

Este alimento es rico en vitamina C, que puede minimizar los daños provocados por los radicales libres.

Los alimentos orgánicos tienen un sinnúmero de propiedades útiles para el organismo, que cuando son incorporados en dietas saludables, favorecen el cuerpo.

Este es el caso del limón que, de acuerdo con Tua Saúde, es un alimento cítrico rico en vitamina C, que cumple con una función antioxidante, fortaleciendo el sistema inmune, cuidando el aspecto de la piel e incluso regulando la presión arterial reduciendo el desarrollo de problemas cardíacos.

Beneficios del limón

Como se mencionó anteriormente, el limón es un alimento que se puede incluir en cualquier preparación, ya sea en ensaladas, batidos y postres, gracias a su sabor y cualidades que lo hacen exquisito según se emplee.

La organización AARP, destaca algunos de sus beneficios como:

Limpiar el hígado

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) señala que la principal función del hígado es la limpieza de la sangre y su participación en la digestión a través de la bilis. Además, de descomponer las grasas para que el cuerpo las digiera y las absorba.

Es entonces que el limón puede ayudar al bienestar y regeneración del hígado porque estimula sus enzimas, asegura la entidad, que sugiere beber agua de limón en ayunas.

El agua de limón ayuda a fortalecer el sistema inmune. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Modo de preparación de agua de limón

250 ml de agua

1 limón

Paso a paso

Se debe tibiar una taza de agua Luego, exprimir el zumo de un limón. Posteriormente, incorporar el zumo en el agua. Consumir en ayunas o antes de ir a dormir.

Foto referencia sobre limón. - Foto: Getty Images

Regular la presión

La Clínica Mayo puntualiza que la presión arterial alta (hipertensión) es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias, propiciando complicaciones sobre el corazón.

Aunque el consumo excesivo de sal no es el único indicador que se atribuye a la presión arterial alta, sí es uno de los principales, por lo cual, el consumo de limón lo puede contrarrestar, gracias a que es rico en potasio y magnesio.

Además, Tua Saúde asegura que los flavonoides que lo componen relajan los vasos sanguíneos optimizando la circulación. Lo que quiere decir que reduce los posibles problemas cardíacos que se puedan presentar.

Expertos de la Clínica Mayo, organización sin ánimo de lucro, destacan que una presión arterial normal es cuando no supera 120/80 mm. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Combatir la anemia

La Clínica describe la anemia como “una afección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo”. Asimismo, señala que este tipo de enfermedad tiene variaciones y cada una tiene una propia causa.

Es entonces que el limón, al contener vitamina C, colabora en la absorción de hierro, evitando el desarrollo de una anemia ferropénica, por ejemplo. Además, es importante complementar sus beneficios con las propiedades de otros alimentos.

La anemia es una afección relacionada con la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Contrarrestar el estreñimiento

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, el estreñimiento consiste en la dificultad que tiene una persona para evacuar, porque las heces son duras y grumosas. Es entonces que el principal síntoma es el dolor estomacal.

La entidad menciona que con el autocuidado puede haber mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescribirá los tratamientos pertinentes, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación donde se pueda incluir el limón, que al estar compuesto de fibras, colabora en el buen tránsito intestinal.

Foto referencia sobre estreñimiento. - Foto: Getty Images

Maneras de consumirlo

Tua Saúde señala las diferentes formas en las que se puede consumir el limón, incluso el uso de la cáscara porque es rica en aceites. Por ejemplo, su presentación más común es la ingesta de jugo de limón que se debe consumir de inmediato, una vez hecho, para obtener sus propiedades.

También puede ser usado para tratar el acné, sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud, porque puede provocar alergias o irritaciones.