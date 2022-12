Los alimentos que se deben consumir para limpiar el hígado

Hepatitis A: aunque al igual que las otras hepatitis, este virus causa inflamación en el hígado, tal y como lo señala la Organización Mundial para la Salud (OMS), “la hepatitis A no causa hepatopatía crónica y rara vez es mortal”.

Hepatitis C: “Hay 58 millones de personas con infección crónica por ‎el virus de la hepatitis C y cada año se producen alrededor de 1,5 millones de ‎nuevas infecciones”, asegura la OMS. Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, precisa que la hepatitis C se clasifica en aguda y en crónica, desencadenando problemas graves como la cirrosis.