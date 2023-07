Los beneficios del consumo de bicarbonato para el hígado

En declaraciones al portal Cuídate plus, Antonio Aguilar Ros, director del Máster de Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial de la Universidad CEU San Pablo (Madrid) , el bicarbonato de sodio es un antiácido que se toma por vía oral. Su mecanismo de acción consiste en neutralizar el ácido clorhídrico presente en el estómago. Cuando se utiliza de manera puntual y siguiendo las instrucciones, puede proporcionar un alivio rápido e inmediato de las molestias causadas por la acidez gástrica.

Sin embargo, según datos de Nutrition Data, este compuesto es alto en sodio y contiene más de mil miligramos por cucharada. Por tal razón, para una persona que sufra de presión arterial o que lleve una dieta baja en sodio no es recomendable consumir este producto.

Otros beneficios

El bicarbonato de sodio retrasa la fatiga, pues cuando se hace deporte las células musculares producen ácido láctico, un compuesto que disminuye el pH celular y causa ardor en el cuerpo. Investigadores de la Universidad del Sarre en Alemania, aseguraron que unos ciclistas después de consumir este compuesto hicieron cuatro minutos más de actividad física de los que no lo probaron.

Evita problemas urinarios: según un estudio del International Urogynecology Journal , este mineral disminuye los síntomas del tracto urinario inferior, que es en donde se origina la incontinencia, la sensación de no haber orinado bien, el goteo y la dificultad para ir al baño, entre otros. El bicarbonato alcaliniza la orina y mejora dichos efectos.

Combate la migraña: esta enfermedad produce dolores punzantes con una fuerza moderada y a veces muy intensa, molestias por la luz y el ruido, incluso puede llegar a causar vómitos. Aunque, la revista estadounidense Taste of Home menciona que beber un vaso de agua con media cucharada de bicarbonato podría aliviar el dolor de cabeza y hasta las náuseas provocadas por la afección.

Reduce la acidez estomacal: este efecto se caracteriza por presentar un ardor en el pecho y la garganta, sus causas son por el exceso de consumo de café, alcohol, alimentos grasos o picantes. No obstante, existe un remedio para ese malestar y consiste en beber un vaso de agua con media cucharada de bicarbonato de sodio, pues este neutraliza la acidez en el estómago.

Mejora el rendimiento físico: consumir este aminoácido antes de realizar ejercicios de alta intensidad ayuda a mejorar el rendimiento de los atletas, así lo indica un estudio publicado en Journal of The International Society of Sports Nutrition.