Los beneficios para el colesterol de comer un aguacate al día

El aguacate, además de ser delicioso para preparar ensaladas y combinar con cualquier comida, puede ser usado para preparar remedios naturales y tratar algunas dolencias.

Su valor nutricional es muy alto y contiene vitamina E, que es protectora contra las enfermedades del corazón. Además de ser fuente de grasa monoinsaturada (buena), ayuda a reducir el colesterol, protege las arterias y dilata los vasos sanguíneos para que la sangre fluya mejor.

Así las cosas, aunque este alimento contenga grasas, lo cierto es que contrario a muchas otras, esta no es perjudicial para el organismo, al contrario, tiene un perfil bastante saludable. Por lo mismo, el aguacate es rico en ácido oleico, que ayuda a controlar los niveles de colesterol, además, de servir como tratamiento complementario contra posibles tumores debido al mejoramiento del sistema inmunológico.

De acuerdo con el portal especializado Infosalus, “comer un aguacate al día durante seis meses no tiene ningún efecto sobre la grasa del vientre, la grasa del hígado o el perímetro de la cintura en personas con sobrepeso u obesidad”. Sin embargo, si provoca un ligero descenso de los niveles de colesterol no saludable.

Esta información es sustentada por un ensayo aleatorio realizado por investigadores de Penn State, en Estados Unidos, con el que pudieron demostrar que los partícipes que comían aguacates tenían una dieta de mejor calidad.

“Aunque los aguacates no afectaron a la grasa del vientre ni al aumento de peso, el estudio sigue proporcionando pruebas de que los aguacates pueden ser una adición beneficiosa a una dieta bien equilibrada. La incorporación de un aguacate al día en este estudio no provocó un aumento de peso y también causó una ligera disminución del colesterol LDL, que son todos los hallazgos importantes para una mejor salud”, detalló Penny Kris-Etherton, una de las responsables del trabajo que fue publicado en la revista científica Journal of the American Heart Association.

El análisis también evidenció que el consumo de aguacates al día mejoró la calidad de dieta de los participantes en ocho puntos en una escala de 100 puntos; el cual fue llevado a cabo por seis meses, con más de 1.000 personas con sobrepeso u obesidad, a la mitad se les habría indicado que comieran un aguacate cada día, mientras que la otra mitad continuó con su dieta habitual y se les dijo que limitaran su consumo de aguacate.

“El cumplimiento de las Guías Alimentarias para los estadounidenses es generalmente pobre en los Estados Unidos, y nuestros hallazgos sugieren que comer un aguacate al día puede aumentar sustancialmente la calidad general de la dieta. Esto es importante porque sabemos que una mayor calidad de la dieta está asociada a un menor riesgo de varias enfermedades, como las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y algunos cánceres”, aseguran los investigadores.

Finalmente, encontraron que un aguacate al día no produjo mejoras clínicamente significativas en la grasa abdominal y otros factores de riesgo cardiometabólico.

¿Qué alimentos incluir en la dieta balanceada?

Grasas saludables: se debe reducir la grasa total y la grasa saturada. Medline Plus explica que “no más del 25 al 35% de sus calorías diarias deben provenir de las grasas en la dieta, y menos del 7% de sus calorías diarias deben provenir de grasas saturadas”

Frutas y verduras: incluir al menos 5 piezas de fruta y vegetales al día ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre.

Grasa trans: esta es una de las grasas más dañinas para el organismo. Este tipo de grasa puede elevar el colesterol malo(LDL)y disminuir el colesterol bueno (HDL). Se debe evitar consumir mantequilla en barra, papitas fritas y galletas saladas.

Fibra soluble: aquellos alimentos que tienen alto contenido de fibra soluble ayudan a reducir las posibilidades de que el tracto digestivo absorba el colesterol. Algunos alimentos que son ricos en esta fibra son los cereales de grano entero, como la avena, manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas, fríjoles, lentejas, garbanzos y habas.