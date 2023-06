Los cinco alimentos que mejor digestión hacen al organismo

Varias de las complicaciones de salud provienen principalmente de una mala alimentación, debido a que hay productos más fáciles de digerir que otros y cuando hay presencia de una patología, lo mejor es consumir alimentos que le den la mayor cantidad de beneficios al organismo.

Según lo explicado por Medical News Today, los síntomas de problemas digestivos incluyen reflujo ácido, hinchazón, dolor abdominal, vómitos y diarrea. Además, pueden darse por varias causas, incluyendo el síndrome del intestino irritable (SII), reflujo ácido, embarazo, comer demasiado rápido, medicamentos y cirugía gastrointestinal.

El cuerpo necesita una variedad de nutrientes, tales fibra, proteína y grasa. Sin embargo, estos nutrientes pueden ser difíciles de digerir. ¿Qué deben comer las personas con problemas digestivos para mantener una dieta saludable y evitar problemas digestivos? El portal web enfocado en salud revela los 11 alimentos que mayor absorción tienen, principalmente en el desayuno.

Tostadas. - Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/tostadas-francesas/25704

Al inicio de la lista aparecen las tostadas. Su producción permite descomponer con anticipación algunos carbohidratos, lo cual permite una mejor absorción. Además, son recomendables para reducir las náuseas y reducir la rigidez del cuerpo. Cabe indicar que esto no aplica a todas las tostadas, sino aquellas que son integrales. Para sacarle provecho, se sugiere acompañarlas con una mermelada natural de frutas en vez de productos químicos y mantequilla. La ventaja que tienen es que no aportan gluten, por lo que no las hace negativas para el cuerpo.

Otro alimento de la lista es el arroz blanco, debido a que es una gran fuente de energía y proteína, aparte de ser fácil para digerir. Sin embargo, la norma no aplica a todos los tipos de grano, solamente al blanco y sin agregarle químicos.

El arroz es alto en fibra, como el arroz integral, puede contribuir a problemas digestivos, como diarrea, hinchazón y gases. Esta presentación es más recomendable frente al arroz marrón, negro y rojo; debido a que cuenta con vitaminas y minerales añadidos que potencian el valor nutricional. Agregar aceites u otras fuentes de grasa al arroz hacer su digestión se obstaculice. Lo mejor es optar por el arroz natural y añadir ingredientes con cautela.

Bananos. - Foto: Getty Images/Image Source

Las bananas proporcionan carbohidratos, fibra y potasio, entre otros minerales y vitaminas; lo cual hace que si o si tengan que estar en el listado. Cuanto más maduro esté, mayor cantidad de carbohidratos serán transformados en azúcar. Por lo tanto, la recomendación es consumirlo antes que esto ocurra. Se puede mezclar en una ensalada con otras frutas, tales como fresas o uvas; con un consumo continuo, una persona puede evitar hinchazón y calambres.

De la mano con las frutas, aparece el puré de manzana. Este producto es rico en nutrientes y antioxidantes, aparte del alto contenido de fibra. Sin embargo, no hay que excederse con su consumo, debido a que la descomposición del último compuesto mencionado puede conllevar a efectos contraproducentes. Con respecto a sus beneficios, este producto proveniente de la manzana mejora a los pacientes con diarrea.

Huevo. - Foto: Getty Images

El último alimento de la lista son los huevos. Sea fritos, en tortilla u otra presentación, este alimento es fácil de preparar y, en especial, de digerir. Se recomienda en gran medida para las personas que recaen en enfermedades estomacales o con un alto índice de experimentar nauseas. Los huevos blancos contienen menos grasa y es más fácil de consumir, pero muchas personas con problemas digestivos también pueden tolerar la yema.

Al revolver los huevos, hay que agregar leche baja en grasa en lugar de crema o mantequilla, dado que las grasas animales pueden ser difíciles de tolerar para algunas pacientes. Es importante cocinar todos los huevos completamente, debido a que el huevo crudo conlleva un riesgo de intoxicación por salmonella.