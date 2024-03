Los efectos que tiene el consumo de legumbres en la glucosa

Estabilidad en el azúcar

Otra investigación titulada “Dietary fibre and incidence of type 2 diabetes in eight European countries: the EPIC-InterAct Study and a meta-analysis of prospective studies”, asegura que la evidencia general indica que la ingesta de fibra total y de cereales está inversamente relacionada con el riesgo de diabetes tipo 2. Los resultados del estudio EPIC-InterAct sugieren que la asociación puede explicarse en parte por el peso corporal. Así las cosas, dada la riqueza en este nutriente, las legumbres resultan muy beneficiosas para el organismo.