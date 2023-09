Los motivos por los debería tomar sopa todos los días

Si las personas toman una sopa baja en calorías (130-170) como primer plato, consumen un 20 % menos de calorías totales en dicha comida. “La gente que toma un caldo o una sopa de vegetales antes de la comida consume menos calorías en total”, asegura en el magazín Health la nutricionista Rania Batayne, autora de ‘The One One One Diet’.