Marián “Boticaria” García nos enseña a llevar un estilo de vida saludable con su libro “Tu cerebro tiene hambre”

M.B.G: Cuando entiendo que realmente la gente no entiende lo que significa la inflamación, no la inflamación crónica, que es la que puede hacer que muchas personas sientan la necesidad de comer, aunque hayan comido y supuestamente tuviera que estar sacia.

M.B.G: Entender ¿Qué son los adipocitos? Y si no envían bien la señal de saciedad al cerebro cuando esto ocurre, la persona sigue teniendo hambre y no es que sea una ansiosa, ni que tenga una hambruna, es que su cerebro tiene hambre. Entonces ver el estigma que hay en la sociedad, ver como se criminaliza, como se sataniza a personas por sus cuerpos a mí me hizo reflexionar, entendiendo que el mundo ha cambiado, que hace 50 años no teníamos los alimentos que tenemos ahora, que la obesidad, el sobrepeso, está multiplicado por tres y esto no es porque las personas tengan la culpa, es porque hay muchos condicionantes alrededor. Hay que entender que existe una diversidad corporal, eso es importante, pero que más allá de la apariencia tenemos que cuidarnos por dentro.