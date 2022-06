Papaya en ayunas: sus beneficios para mejorar la visión y aumentar defensas

Visión saludable: según un estudio publicado en US National Library of Medicine - National Institutes of Health, incluir en la dieta alimentos ricos en vitamina E, C, betacaroteno, como la papaya, previene enfermedades de la visión, en particular la degeneración macular y el glaucoma. Lo ideal es siempre ingerirlo en las mañana para que sus propiedades actúen durante todo el día.