Pérdida de cabello: estas son las bebidas que aceleran drásticamente su caída

2. Jugos envasados: los jugos que vienen en un envase comercial, en ocasiones contienen gran cantidad de colorantes y saborizantes artificiales poniendo en riesgo la salud, no solo del cabello, si no del cuerpo en general.

4. Gaseosas este tipo de bebidas, normalmente, suelen ser descartadas de cualquier tipo de dieta pues se considera que no aportan ningún valor nutricional al organismo. Uno de los efectos del consumo persistente de bebidas azucaradas es el debilitamiento capilar, por lo que se verá opaco.

5. Alcohol: puede ser una de las bebidas más dañinas para la zona capilar. “Consumir alcohol en exceso evita que el cuerpo absorba elementos como el zinc, el cual es indispensable para la formación de queratina y colágeno, dos sustancias que mantienen la salud del cabello”, explica Love is in my hair.