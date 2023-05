Piña y manzana para acabar con el estreñimiento; así se deben consumir

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menciona que el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”. Lo que quiere decir que las heces son grumosas y secas, que aunque el autocuidado puede ser parte de la solución, en algunos casos es importante consultar con un profesional para seguir sus indicaciones.

Entre tanto, un cambio de alimentación puede ayudar a combatir esta afección que también se relaciona con el Síndrome del Intestino Irritable (SII) que tal y como lo describe el NIDDK “es un grupo de síntomas que se presentan juntos, que incluyen dolor repetido en el abdomen y cambios la evacuación de las heces, como diarrea, estreñimiento o ambos. Con SII, se presentan estos síntomas sin alguna señal visible de daño o enfermedad en el tracto digestivo”.

De ahí que un plan de alimentación balanceado es importante para reducir el riesgo de este trastorno digestivo; sin embargo, existen alimentos que pueden combatirlo, como por ejemplo, la piña y la naranja.

Piña

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, la piña es una fruta rica en vitamina C, usada en la gastronomía para la preparación de diferentes platos y batidos.

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias disminuyen las probabilidades del desarrollo de una trombosis, afecciones cardíacas y dolores musculares. También contribuye en el tratamiento de enfermedades como la artritis.

Resulta que al ser rica en bromelina, tiene la capacidad de ablandar las carnes, por lo que puede contrarrestar el estreñimiento, no obstante, antes de una ingesta regular siempre es recomendable consultar con un médico.

La piña es una fruta con vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El sitio web señala que el consumo de jugo de piña puede ser ideal para contrarrestar el estreñimiento; sin embargo, recuerda que no favorece los zumos procesados o industrializados.

Además, se debe identificar las contraindicaciones de cada alimento, que en el caso de la piña puede aumentar síntomas del reflujo gástrico, y asimismo causar deshidratación.

Una baja hidratación y escasa actividad física son proclives al estreñimiento. - Foto: Getty Images / urbazon

Manzana

Otro artículo publicado por Tua Saúde y revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, señala que esta fruta tiene efectos antioxidantes, y está compuesta de carotenoides, por lo que puede prevenir enfermedades como la diabetes, una afección que afecta adultos mayores y a niños, aunque ninguna persona está exenta de padecerla.

Son tales sus beneficios, que la manzana, al ser un alimento rico en fibra, reduce la asimilación de grasa, provocando también un efecto llenura, participando en el buen tránsito intestinal, y por ende, en contrarrestar el estreñimiento.

Los beneficios que trae para el organismo consumir esta fruta son asombrosos - Foto: Getty Images / Westend61

En el caso de los posibles efectos secundarios de la manzana, la revista Cuerpomente se refiere a sus semillas que tienen amigdalina en bajos niveles, por lo que recomienda masticarlas en vez de tragarlas porque estas excretan.

Pero, ¿qué es la amigdalina? Según el Instituto Nacional de Cáncer (NCI), la amigdalina es “una sustancia amarga” que se encuentra en diferentes frutas o plantas como las nueces crudas, el sorgo, y los damascos o albaricoque que genera cianuro de hidrógeno que al consumirlo “se convierte en cianuro”.

Jugo de piña y manzana

Entre tanto, Gastrolab Web describe el paso a paso de la preparación de un jugo de piña y manzana para combatir el estreñimiento.

Agregar a una licuadora una taza de agua junto a 1/2 pera y 1/2 manzana más unos cubitos de piña. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. No colar, servir y consumir. Es importante hacer una precisión: se deben retirar las semillas tanto de la pera como de la manzana.

Finalmente, el consumo de fruta es saludable para la salud del cuerpo, incluso Mejor con Salud señala que incluir varias porciones al día puede facilitar la evacuación, siempre y cuando sean alimentos adecuados.