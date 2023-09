Potente vegetal que baja el azúcar en la sangre y aumenta la sensibilidad a la insulina

Normalmente, cuando la concentración de azúcar en sangre es demasiado alta, el organismo pierden la capacidad de cumplir con todas sus funciones y muchos de los órganos que lo componen empiezan a fallar. Asimismo, cuando se convierte en un problema crónico, se puede desencadenar la diabetes, una patología que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce.

En caso de que un paciente se le diagnostica diabetes, esta enfermedad tiene dos tipos: la diabetes tipo 1, que se da cuando el cuerpo no produce insulina, y la diabetes tipo 2, que es la más común y se presenta cuando no produce o no usa la insulina de manera adecuada. “La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”.