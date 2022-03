Predicciones de Luna llena del viernes 18 de marzo, según su signo del horóscopo

El calendario astronómico indica que marzo se caracteriza por el Equinoccio de la Primavera, pero los cambios del satélite natural de la Tierra también son importantes. En ese sentido, las creencias en torno a la adherencia de la Luna con el comportamiento de las personas, según su signo zodiacal, es algo que para este viernes puede predominar.

Portales especializados en la lectura de los astros explican que la Luna llena permite ver de manera objetiva el entorno. De acuerdo con Terra, con esta fase las personas toman consciencia de lo que desean desde su corazón para empezar a implementarlo en la vida.

Es por ello que para emprender nuevas acciones creativas, las predicciones del horóscopo pueden influir en los pensamientos.

Aries (marzo 21 a abril 20)

Inicia las aventuras y con ellas un viaje sería la mejor opción para renovarse. La Luna llena está iluminando todo el camino que antes no conocía en todos los terrenos, ya sean de salud, dinero o amor, publicó la revista Vogue.

Tauro (abril 21 a mayo 20)

El amor brota como un árbol que no quiere dejar de dar fruto. La Luna llena en Virgo está activando no solo el romance, sino también la creatividad profesional, por lo que es necesario centrar cabeza en los proyectos que están en espera.

Géminis (mayo 21 a junio 21)

Los nacidos bajo este signo deben encontrarse con sus familias y mantener el orden porque ese siempre es un factor que los golpea. Terra da a conocer que las personas mayores son mentores y por lo tanto sus palabras son sabias, debe confiar en los consejos de los padres de familia o buscar a un ser querido que comparta su opinión personal sobre esa frustración que siente.

Cáncer (junio 22 a julio 23)

Hoy los sentimientos son confusos, la Luna cambia y así es el humor de los cancerianos. La revista Vogue consigna que aunque habrá una recompensa o reconocimiento, sentirá que nada es lo que parece. En efecto, es necesario trabajar en el amor propio, pues solo así podrá abrirse ante los demás.

Leo (julio 24 a agosto 23)

Días llenos de trabajos, compromisos o planes, son los que Leo tendrá desde este viernes. Los astros indican que en esta fase completa de la Luna, los leones se liberarán, experimentarán y vivirán el amor en todas sus versiones. Hay que dejar el miedo y sentir todo lo bello, aseguran.

La luna tiene 4 fases principales, cada una muestra un escenario distinto para los signos zodiacales, según los astros. - Foto: Getty Images

Virgo (agosto 24 a septiembre 23)

Terra dice que antes de hablar es necesario pensar, no se puede hacer ciertas cosas cuando no se está preparado y a pesar de que el orden es importante, el caos alimenta al alma. Es necesario cambiar hábitos de consumo, madrugar un poco más y darse un gusto de vez en cuando.

Libra (septiembre 24 a octubre 22)

La Luna augura éxito y mucho trabajo, pero también advierte que es importante aprender a no sobrepasar los límites de la confianza. Para no estar solo, debe laborar en equipo y apartar a aquellas personas que realmente no van en la misma dirección.

Escorpio (octubre 23 a noviembre 22)

Sí, parece que todo anda mal. Sin embargo, es ahora o nunca el momento de aprender a decir no. Si no hay comodidad, es mejor irse de allí y empezar a construir una nueva vida; así como la Luna se transforma, cualquier escorpio puede cambiar sus deseos, según Vogue.

Sagitario (noviembre 23 a diciembre 21)

El astro natural de la Tierra indica que la conexión y diversión estará presente durante todo el día, en especial con ese amor secreto que tiene. Para ser feliz, es indispensable empezar desde abajo, con pequeñas acciones que se alimentan día tras día.

Capricornio (diciembre 22 a enero 20)

Los sueños que tenía en mente y por varias razones había dejado de pensarlos volverán a aparecer. Debido a la Luna llena en virgo, la energía empezará a relucir en cada proyecto o tarea, siempre y cuando así lo crea.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Lo mejor de acuario es su capacidad de irradiar luz propia, pero a veces es necesario recargar. En ocasiones, suele pasar que piensan tanto en los demás que se olvidan de ellos mismos, desde ahora la prioridad debe ser otra, recomiendan los astros en la citada revista web.

Piscis (febrero 20 a marzo 20)

Arriesgarse por amor es un acto de valentía y sabiduría, así que si siente que es el momento de decirle te amo a esa persona, lo puede hacer. La Luna es el signo que rige la vida en pareja de piscis y por ello está regresando al hogar que había dejado de habitar, para construir sueños que tendrán como base el cariño.