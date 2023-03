Presión arterial alta: la hierba con propiedades diuréticas que ayuda a regularla

El cuidado de la presión arterial configura un elemento importante para la salud general del ser humano. Este valor corresponde a la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo.

Sin embargo, la presión arterial alta, también denominada hipertensión, está asociada con efectos negativos para la salud.

En tal virtud, es conveniente realizar chequeos frecuentes y adoptar hábitos que permitan mantenerla bajo control.

De acuerdo con información de MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede conducir a un amplio listado de afecciones médicas, como enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud.

Existen varios factores que pueden afectar la presión arterial, por ejemplo, la cantidad de agua y de sal presentes en el organismo, el estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos y los niveles hormonales de cada persona.

A medida que avanza el envejecimiento, el ser humano se vuelve más propenso a padecer de hipertensión. Esto ocurre porque los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. En ese orden de ideas, es conveniente adquirir hábitos que contribuyan a prevenir este problema.

El riesgo de padecer hipertensión aumenta con la edad. - Foto: Getty Images

Té de hinojo para regular la presión arterial

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones, en este caso, para regular la presión arterial. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de acudir a cualquier tratamiento alternativo, lo mejor es consultar con un médico de confianza para recibir asesoría profesional.

El portal Mundo Deportivo recoge los beneficios que se le han atribuido al hinojo, una hierba aromática popular tanto en la medicina natural como en la gastronomía. Una de las formas más comunes para aprovechar sus cualidades es mediante la preparación de infusiones.

“El hinojo tiene múltiples propiedades medicinales, casi todas ellas relacionadas con el aparato digestivo, aunque posee otras características importantes. Esta planta es rica en potasio, apiol y betaína, entre otros principios activos”, anota el citado portal.

De manera general, esta hierba ofrece beneficios para el sistema digestivo, así mismo, destaca por su efecto diurético. El té de hinojo también posee atributos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos

Al ser rico en potasio, un mineral que funciona como regulador de la presión arterial, el té de hinojo puede contribuir en la estabilización de los niveles de tensión, sobre todo en personas que padecen hipertensión.

Las infusiones a base de ingredientes naturales son populares en la medicina tradicional. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Preparación:

Lavar 60 gramos de hojas de hinojo e introducirlas en un tazón. Posteriormente, se debe incorporar el agua hirviendo y dejar que repose de 15 a 20 minutos para que libere sus propiedades.

Una vez haya pasado el tiempo sugerido, hay que colar la preparación y la bebida estará lista para ser consumida. Al igual que otras infusiones, se puede agregar un toque de azúcar o miel para endulzar.

En vista de que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, es recomendable consultar con un especialista médico antes de iniciar un tratamiento que involucre el té de hinojo o cualquier otra preparación basada en ingredientes naturales.

Es recomendable realizar controles periódicos para prevenir que los problemas relacionados con la hipertensión empeoren. - Foto: Getty Images

Alimentos para regular la presión arterial

Los cuidados en la alimentación pueden ser determinantes a la hora de controlar la presión arterial. Por esta razón es recomendable acudir a un especialista médico para recibir asesoría profesional y organizar un plan de comidas acorde a las necesidades de cada persona.

El portal Tua Saúde menciona algunos alimentos cuyo consumo está asociado con el control de la presión arterial. Por ejemplo, resalta que el agua de coco, yogur y ciruela, por ejemplo, “son óptimas opciones que ayudan a bajar la presión alta, porque son ricos en potasio, un mineral que promueve el exceso de sodio en el organismo a través de la orina”.

1. Té verde: Es bebida rica en catequinas y flavonoides, compuestos bioactivos con potente acción antioxidante. Según el citado portal, su consumo promueve la salud de las arterias y el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayudando a disminuir la presión alta.

2. Semillas de calabaza: Al ser una buena fuente de potasio, su consumo contribuye a eliminar el exceso de sodio por la orina, lo que a su vez ayuda a bajar la presión alta.

3. Cacao: Tua Saúde recoge que el cacao es rico en catequinas, flavonoides y taninos, compuestos bioactivos con acción antioxidante y antiinflamatoria. Su consumo estimula el aumento de óxido nítrico en el organismo, una sustancia que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación de la sangre.

4. Ciruelas pasas: Son ricas en potasio. Al igual que las semillas de calabaza, su consumo está relacionado con la eliminación del exceso de sodio en el organismo.

5. Cúrcuma: Contiene una sustancia llamada curcumina, la cual tiene acción antioxidante. El consumo de cúrcuma contribuye a combatir los radicales libres, mejorando las funciones de los vasos sanguíneos, promoviendo el relajamiento de las arterias y bajando la presión.