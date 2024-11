El documental contiene imágenes exclusivas de la inmersión de estos expertos a más de 2.000 metros de profundidad y será emitido el próximo 22 de abril a las diez de la mañana, en el canal, como parte de un especial por el Día Mundial de la Tierra. SEMANA conversó con Octavio Aburto, biólogo marino y fotógrafo que participó en esta expedición, sobre la importancia de conservar los océanos y las reflexiones ambientales que deja al mundo la actual pandemia.

SEMANA: ¿Cómo nace su interés en preservar la vida prístina de los mares?

O.A.: Desde pequeño tuve una pasión por el mar. Yo crecí en Ciudad de México y no tenía mar pero cada vez que mis papás me llevaban a la playa, me volvía loco. A los 17 años me fui a estudiar biología marina y desde entonces he tenido la pasión de compartir lo que he llegado a ver debajo del agua, que pueden ser escenas fantásticas, realmente bellas. Empecé compartiendo mis fotografías con mi mamá y después con más personas, y a eso me he seguido dedicando.

SEMANA: Lleva 26 años fotografiando los océanos, ¿cómo ha visto su transformación?

O.A.: He fotografiado la recuperación de varios lugares, incluido uno que se llama Cabo Pulmo, en México. La comunidad pudo recuperar su arrecife y vida marina allí, y cada vez que voy me lleno de emoción. Pero al mismo tiempo, hay sitios donde veo solo destrucción y es devastador. Lo balanceo intentando ir a sitios que están en buena condición y a la vez luchando por recuperar los que están mal. México presta poca atención a lo que sucede en el mar y por eso creo que como sociedad deberíamos impulsar más la conservación marina y concientizar sobre su riqueza. Los gobiernos deben tener más visión de lo que sucede en los mares. Por ejemplo, el mar controla todo el clima de este planeta, el mar produce dos de las tres moléculas de oxígeno que respiramos, el mar desencadena muchos de los procesos que día a día los humanos necesitan para vivir y si no lo protegemos, no vamos a lograr sobrevivir.