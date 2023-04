¿Qué beneficios tiene el consumo de piña para el hígado?

Cirrosis: según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en la cirrosis el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal y empeora su condición todo debido a diferentes complicaciones. Es importante aclarar que esta afección no tiene hasta el momento cura, pero son múltiples los tratamientos que existen para las enfermedades que la producen.