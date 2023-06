¿Qué efectos tiene el consumo de banano en la sangre?

El banano, durante muchos años, ha conservado la fama de ser la fruta que más engorda y que no es bueno para la salud en general. De hecho, la mayoría de las personas lo evita en sus dietas.

Sin embargo, un estudio de 2005 llevado a cabo en la Escuela de Medicina de St. George encontró que el tipo de potasio que se encuentra en los plátanos es eficaz para reducir la presión arterial.

En el lapso de solo un par de semanas, los participantes con presión arterial alta que consumieron plátano redujeron su presión arterial de manera significativa.

Por otro lado, en enero de 2017, la reconocida revista Circulation publicó un artículo de científicos del Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease. Este trabajo afirmó que el potasio es un mineral importante para bajar la presión arterial. Sin embargo, sugiere que en lugar de tomar cápsulas de potasio, sería mejor comer más frutas y verduras ricas en el mineral.

Por otro lado, un estudio reciente sobre las noticias falsas en la alimentación quiere demostrar que el plátano puede ser un gran aliado a la hora de perder peso.

Los componentes naturales del plátano, entre ellos las vitaminas y los carbohidratos, contienen grandes beneficios para el organismo, no solo en términos inmunológicos.

“Comer grandes cantidades de fibra incluso se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, diverticulares y algunos tipos de cáncer”, dice el estudio.

“Además, para poder gestionar los kilos que nos queremos quitar de encima, los plátanos contienen mucha fibra, esta es importante para mantener los hábitos intestinales regulares, desempeña un papel vital en la salud digestiva y aporta saciedad, lo cual es muy importante en esa bajada de peso. Una ingesta adecuada de fibra está vinculada a un peso corporal reducido”, sentencia el estudio.

En concreto, un plátano de tamaño mediano aporta 105 calorías, 1 gramo de proteína, <1 gramos de grasa, 26 gramos de carbohidratos (3 gramos de fibra) y 14 gramos de azúcar.

Además, el plátano siempre ha sido conocido por su alto contenido en potasio, de hecho, un plátano mediano contiene 422 miligramos de potasio, o cerca del 12 por ciento del valor diario recomendado del mineral, según el National Institutes of Health. El cuerpo necesita mucho potasio para funcionar con normalidad.

Por otra parte, esta fruta tiene un gran poder saciante, ya que ayuda a quitar las ganas de comer dulce, y así evitar que se tome una gran cantidad de calorías innecesarias y, sobre todo, reducir la cantidad de azúcar que pide el cuerpo cuando se practica deporte, según el magacín Runnersworld en su sección de salud y bienestar.

Además, se recomienda consumir banano en el desayuno, en la merienda o como colación.

Batidos con banano

Batido de banana y jengibre

Ingredientes:

1 banana.

10 avellanas.

1 vaso de leche (250 mililitros).

1 cucharadita de jengibre rallado.

Preparación:

Trocear la banana e introducir en un vaso de batidora junto con las avellanas y el jengibre.

Agregar la leche y triturar bien hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez esté en su punto se puede servir al momento o reservar en la nevera para que refresque un poco.

Batido de banana y almendras

Ingredientes:

1 banana.

10 almendras peladas.

1 vaso de leche de soja sin azúcar (250 mililitros).

Preparación: