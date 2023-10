¿Qué efectos tiene el limón en la presión arterial y los cálculos renales?

El efecto del limón en la presión y los cálculos renales

Por ejemplo, acumula una gran cantidad de vitamina C, fibras, vitaminas del grupo B, vitamina A, folatos, calcio, magnesio, fósforo, potasio, hierro y muchos nutrientes más. Por estas sustancias es considerado como un superalimento.

“Un trabajo divulgado en Journal of Nutrition and Metabolism sugirió que la ingesta diaria de limón, en combinación con un plan de caminatas regulares, puede ser efectiva para controlar la presión arterial alta. Por supuesto, su uso en estos contextos no sustituye la terapia médica indicada por un profesional”, dice el portal Mejor con Salud.