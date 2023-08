¿Qué efectos tiene la vitamina C en la anemia?

La anemia es una enfermedad que se da cuando la sangre produce una cantidad muy mínima de glóbulos rojos sanos. Este trastorno afecta a miles de personas a nivel mundial. Los individuos con anemia no obtienen, en su organismo, la suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno. La debilidad o fatiga son síntomas de la misma.

De acuerdo con Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existen muchos tipos de anemia. Estos son:

“La anemia leve es una afección frecuente y tratable que puede desarrollarse en cualquier persona. Puede ocurrir repentinamente o con el paso del tiempo, y puede ser causado por su dieta, los medicamentos que toma u otra afección médica. La anemia también puede ser crónica, lo que significa que dura mucho tiempo y es posible que nunca desaparezca por completo. Algunos tipos de anemia se heredan. El tipo más común de anemia es la anemia por deficiencia de hierro”, explica el National Heart, Lung and Blood Institute.

“Algunas personas corren mayor riesgo de padecer anemia, incluidas las mujeres durante sus períodos menstruales y el embarazo. Las personas que no obtienen suficiente hierro o ciertas vitaminas y las personas que toman ciertos medicamentos o tratamientos también corren un mayor riesgo” , agrega la entidad.

Como se mencionó, la ingesta regular de vitaminas es de vital importancia para evitar el surgimiento de una enfermedad como la anemia. Precisamente, un nutriente de estos en específico ayuda a evitar y combatir el trastorno en cuestión. Se trata de la vitamina C.

“La vitamina C favorece la absorción de hierro no hemo, que es aquel que proviene de los alimentos de origen vegetal, convirtiéndolo en una forma en que es más fácilmente absorbida por el intestino. Por este motivo, el consumo de alimentos ricos en hierro, en conjunto con un alimento que aporte vitamina C, favorece la producción de glóbulos rojos y ayuda a prevenir o combatir la anemia”, afirma el portal portugués Tua Saúde.