¿Qué enfermedades se pueden tratar con el cilantro?

El cilantro, conocido con el nombre científico de Coriandrum sativum, es una de las plantas aromáticas más antiguas del mundo. En India, China y Egipto, en particular, esta especia no solo ha sido valorada durante milenios por su sabor dulce, sino principalmente por sus beneficios medicinales.

El portal Cuerpo Mente asegura que el cilantro destaca por sus propiedades digestivas, tónicas y carminativas. Es rico en calcio, fósforo, hierro, vitaminas A y C, y es bajo en calorías. En su composición se encuentra como componente activo el aceite esencial, rico en linalol y coriandol, que contiene además geraniol, limoneno y alcanfor, entre otros principios.

Estos componentes le potencian una serie de beneficios para la salud. Por ejemplo, se dice que esta planta es ideal para expulsar los gases del aparato digestivo y evitar las flatulencias. Para ello se puede tomar solo, a manera de infusión.

Antibiótico

Una publicación del portal de salud y bienestar Hola Doctor indica que hay investigaciones que concluyeron que el cilantro podría ser tan eficaz como la gentamicina, el antibiótico más común utilizado en el tratamiento contra la bacteria salmonella, gracias a un componente llamado dodecenal.

En el estudio publicado en el Journal of Agriculturaland Food Chemistry, los científicos aislaron la sustancia antibacteriana de las hojas frescas de cilantro. En las pruebas de laboratorio, ese componente del cilantro, llamado dodecenal, resultó ser dos veces mejor que el mencionado antibiótico.

Además del dodecenal, el dodecanal y el linalool, de las hojas de cilantro también se extrajo aproximadamente una docena de otros componentes antibióticos, que también fueron eficaces contra diversas bacterias dañinas.

También funciona como tónico digestivo, porque favorece la asimilación de los alimentos y ayuda a despertar el apetito en organismos debilitados o que están en algún proceso por convalecencia. Es una planta que ofrece propiedades antiespasmódicas, por lo que ayuda a combatir afecciones nerviosas como los espasmos.

De acuerdo con un artículo publicado en el diario El Universo, el cilantro es un aliado contra la diabetes y su consumo se ha asociado tradicionalmente con la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Esto, debido a que sus semillas y hojas mejorarían la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos.

De acuerdo con las investigaciones, los ácidos de esta planta podrían reducir la acumulación de colesterol en las paredes internas de las arterias. Una de las formas de consumirlo es a través de infusiones.

Fortalecimiento del sistema inmune

Por otro lado, los egipcios y asirios consideraban el cilantro una buena opción contra la conjuntivitis, ya que reducía el dolor y la hinchazón.

El cilantro fresco tiene la ventaja sobre las semillas, que proporciona grandes cantidades de antioxidantes y clorofila, componentes que fortalecen el sistema inmunitario y ayudan contra la inflamación.

Los antioxidantes en particular son otro argumento a favor del poder curativo del cilantro. Se encuentran principalmente en las hojas y son especialmente eficaces contra las molestias inflamatorias, según estudios realizados por el Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS), en Nueva Delhi.

Las propiedades antiinflamatorias del extracto de semilla de cilantro se probaron en ratas de laboratorio que padecían reumatismo. Los análisis permitieron determinar que los animales sufrieron significativamente menos inflamación e hinchazón, como resultado de la terapia con cilantro que su grupo de comparación, que recibió cortisona.

Es importante tener en cuenta que las propiedades de esta planta no sustituyen los nutrientes que se obtienen a partir de otros alimentos. Así mismo, no es recomendable automedicarse y tomarlo como tratamiento para lesiones o enfermedades, sin haber consultado previamente con un médico especializado. No está indicado para mujeres embarazadas, ni en periodos de lactancia.

En ese sentido, si bien al cilantro se le atribuyen numerosos efectos positivos para el organismo, se sugiere contar con la supervisión de un experto para determinar cuál es la forma de uso más adecuada en función del caso específico de cada persona.